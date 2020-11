Neue Corona-Regeln beim Einkaufen festgelegt: Die Bundesregierung hat schärfere Maßnahmen festgelegt.

Neue Corona-Regelungen beim Einkaufen festgelegt: Bund und Länder haben sich am Mittwoch (25. November 2020) auf weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen während des Einkaufens in Supermärkten und Geschäften geeinigt. Per Videokonferenz einigten sich Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf die weiteren Einschränkungen.

Einkaufen während Corona: Das müssen Sie ab sofort beachten

Bisher waren die Regelungen für Supermärkte denkbar einfach: Maskenpflicht und Sicherheitsabstand einhalten, wenn möglich. Am 25. November diskutierte die Bundesregierung über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und die damit verbunden Maßnahmen.

Nun müssen sich Kunden auf weitere Corona-Regeln gefasst machen. Hier finden Sie einen Überblick der wichtigsten Einschränkungen beim Einkaufen:

Härtere Einlassbeschränkungen:

Bisher sollte sich in einem Geschäft nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter Ladefläche aufhalten. Ab sofort sind im Einzelhandel nur noch eine Person pro 20 Quadratmeter Ladenfläche erlaubt.

Die Änderung gilt für Geschäfte ab einer Ladenfläche von 800 Quadratmeter. Unter 800 Quadratmeter gelten die bisherigen Regeln. Bei Läden wie Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Galeria Karstadt Kaufhof, Obi und Co. wird es in Zukunft also verschärfte Einlasskontrollen geben. Ob Kinder als Kunden mit eingerechnet werden, geht aus der Beschlussvorlage nicht hervor.

Maskenpflicht:

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb des Geschäfts besteht weiterhin. Allerdings sollen Masken nun auch vor den Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen verpflichten sein.





Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb des Geschäfts besteht weiterhin. Einkaufswagenpflicht:

Wie chip.de berichtet, sollen Kunden innerhalb eines Geschäftes auch verpflichtet sein, einen Einkaufswagen oder Einkaufskorb mit sich zu führen. In einigen kleineren Supermärkten ist dies bereits der Fall und dient zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes.

Die den neuen Maßnahmen zur Covid-19-Pandemie sollen für mehr Sicherheit beim Einkaufen sorgen, können spontane Shoppingtouren allerdings auch deutlich verlangsamen. Lange Wartezeiten und Schlangen vor den Filialen könnten die Folgen der neuen Corona-Regelungen sein. In Kraft treten sollen die Änderungen ab dem 1. Dezember 2020.

