In Bayern gilt ein harter Lockdown seit Mittwoch, 16. Dezember 2020

Die allgemeinen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gelten auch an Silvester und am Neujahrstag.

Bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerk

Kinderfeuerwerk darf verkauft und genutzt werden.

darf verkauft und genutzt werden. Einzelne Städte in Bayern verhängen ein komplettes Böllerverbot.

Die Infektionslage aufgrund des Coronavirus verschärft sich täglich. Für die Deutschen heißt das: Silvester wird dieses Jahr anders gefeiert als gewohnt. Große Silvesterpartys und Treffen sind nicht erlaubt und es gilt ein Feuerwerks- und Alkoholverbot auf öffentlichem Grund. In Bayern gelten diese verschärften Corona-Maßnahmen auch während des Jahreswechsels.

Silvesterfeuerwerk in Bayern - Was Sie dürfen und was nicht

Während an den Weihnachtsfeiertagen Sonderregelungen galten, gibt es an Silvester und am Neujahrstag keine Ausnahmen der Corona-Maßnahmen. So herrscht auch am letzten Tag des Jahres 2020 ab 21.00 Uhr eine Ausgangssperre. Versammlungen und Ansammlungen sind weiterhin verboten. Eine Übersicht der Corona-Regeln für Silvester 2020 finden Sie hier.

Für das Silvesterfeuerwerk gilt: Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester ist bundesweit verboten. Das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist auf publikumsträchtigen Plätzen ebenfalls nicht erlaubt - die einzelnen Kommunen legen solche öffentlichen Plätze fest.

Aber aufgepasst: Einige bayerische Städte gehen noch weiter und wollen das bundesweit geltende Böllerverbot verschärfen. Im Stadtgebiet Nürnberg soll es an Silvester beispielsweise überhaupt keine Knallerei geben - auch nicht auf Privatflächen. Dann dürfen die Bürger auch nicht auf ihrem Grundstück Pyrotechnik zünden. Die Stadt Bamberg legt hingegen keine zusätzlichen Vorschriften fest.

Ist Kinderfeuerwerk erlaubt?

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerkskörpern im Einzelhandel wird an den Tagen vor Silvester also nicht stattfinden. Das Zünden von Pyrotechnik ist auf öffentlichen Plätzen ebenfalls verboten. Einige bayerische Städte weiten das Böllerverbot auch auf private Flächen aus.

Doch ist zumindest Kinderfeuerwerk erlaubt? In ganz Bayern darf weiterhin Kinderfeuerwerk verkauft und genutzt werden. Sie dürfen also ohne Bedenken kindergeeignetes Feuerwerk wie Wunderkerzen oder Knallerbsen beim Rutsch ins neue Jahr verwenden.

