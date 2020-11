Die Corona-Pandemie hält die Welt seit Monaten in Atem - und dennoch bleiben zahlreiche Fragen noch ungeklärt. So gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass die Blutgruppe des Betroffenen einen entscheidenden Einfluss auf die Schwere einer Covid-19-Erkrankung hat.

Besondere Bedeutung kommt in der Bewältigung der Krise asymptomatisch Corona-Fällen zu. Diese bemerken in vielen Fällen ihre Infektion gar nicht - können aber sehr wohl andere Menschen anstecken. Wie lange und in welchem Ausmaß ist dabei jedoch noch unklar.

Noch nach 70 Tagen ansteckend

Beunruhigende Ergebnisse legte nun eine Forschergruppe in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift "Cell" vor. Eine 71-jährige Frau war demnach deutlich länger als die gemeinhin üblichen 14 Tage infektiös: Auch 70 Tage nach ihrem ersten positiven Test war die Frau noch ansteckend. Sogar nach über 100 Tagen ließen sich Spuren der RNA des Virus - unter anderem in ihrem Blut - identifizieren. Insgesamt 13 Mal wurde die Frau positiv getestet.

Bei der Frau handelt es sich laut den Forschern um eine Krebs-Patientin aus den USA. Das Coronavirus wurde bei der an Leukämie erkrankten 71-Jährigen nur zufällig entdeckt, da sie selbst keine Symptome zeigte. Warum sie so lange infektiös blieb, ist laut den Wissenschaftlern noch nicht klar, jedoch vermuten sie einen Zusammenhang mit ihrem Immunsystem: Aufgrund ihrer Krebs-Erkrankung und der damit einhergehenden Behandlung ist das Immunsystem der Patientin geschwächt (immunsupprimiert). Das körpereigene Abwehrsystem kann dadurch schlechter mit dem Virus umgehen.

"Unsere Daten lassen vermuten, dass bestimmte immungeschwächte Patienten infektiöse Viren für längere Zeiträume abgeben können, als bisher angenommen", heißt es in Studie. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, hätte dies Auswirkungen auf die bisherige Corona-Strategie. Schließlich, so die Autoren, gibt es allein in den USA mehrere Millionen Menschen mit geschwächtem Immunsystem - sei es wegen Krebs, HIV oder anderen Erkrankungen. Hinzu kommt, dass diese Menschen oft Krankenhäuser oder andere medizinischen Einrichtungen besuchen und so zur Ausbreitung des Coronavirus in Risikogruppen beitragen könnten.

Gleichwohl betonen die Autoren der Studie, dass es sich um eine Einzelfallstudie handelt. Dies mache es "schwierig generelle Rückschlüsse zu ziehen". Es müsse deshalb weitere Studien mit höheren Fallzahlen geben, um die Erkenntnisse zu bestätigen.

