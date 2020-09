Corona-Mutationen: Wie gefährlich sind Covid-19-Veränderungen für den Menschen?

Sars-CoV-2 ist nicht die einzige Variante des Coronavirus, die aktuell im Umlauf sind. Insgesamt sollen sich mehr als 12.000 unterschiedliche Coronavirus-Mutationen im Umlauf befinden.

In einem Artikel der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature werden die Forschungsergebnisse mehrerer Universitäten vorgestellt. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie sich das Coronavirus weiterentwickelt, mutiert und welche Auswirkungen es für den Menschen haben könnte.

Coronavirus: Es existieren mehr als 12.000 Mutationen

Wissenschaftler haben Virusproben von Covid-19 entnommen, diese im Labor analysiert und die Veränderungen im Genom des Sars-CoV-2-Erregers kategorisiert.

Das Ergebnis: Derzeit soll es mehr als 12.000 Coronavirus-Mutationen geben. Die Mutationsrate von Covid-19 sei mittlerweile so hoch, dass es den Forschern kaum möglich ist mit der Entwicklung des Virus Schritt zu halten.

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass noch weitaus mehr als 12.000 Variationen des Erregers existieren.

Wie gefährlich sind die Corona-Mutationen?

Im Nature-Artikel heißt es, dass der größte Teil der Mutationen ungefährlich sei. Die Veränderungen hätten keinerlei Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Erregers.

In den meisten Fällen sei eine Mutation sogar schlecht für das Virus. "Es ist viel einfacher, etwas kaputtzumachen, als es zu verbessern“, sagte Emma Hodcroft, Molekularepidemiologin an der Universität Basel. Im Rahmen des Projekts "Nextstrain" versucht sie Sars-CoV-2-Genome in Echtzeit zu analysieren. Eine Veränderung des Virusproteins sei meistens eine Sackgasse und wäre eher schädlich für den Erreger.

Im April 2020 gab es allerdings eine Sars-CoV-2-Linie, welche besonders dominant war.

D614G-Viruslinie: Die dominanteste Mutation

Eine im April veröffentlichte Studie zeigte die Ausbreitung der Viruslinie D614G und schrieb, dass "die Häufigkeit von D614G mit Besorgnis erregender Geschwindigkeit zunimmt."

Tatsächlich setzte sich die Sars-CoV-2-Linie in Europa und kurz darauf auch in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien durch. Mittlerweile ist die D614G-Mutation in so gut wie jeder Sars-CoV-2-Probe nachweisbar, berichtet Nature.

"Diese Variante ist jetzt die Pandemie", schreiben etwa Nathan Grubaugh, Epidemiologe an der Yale School of Public Health in New Haven, Connecticut, und zwei Kollegen in einem Essey, welches in der wissenschaftlichen Zeitschrift Cell veröffentlicht wurde. Dies hätte sich als Produkt natürlicher Selektion herausgebildet.

Wirklich gefährlich sei die Mutation jedoch nicht. D614G habe das Virus zwar leichter übertragbar gemacht. Wissenschaftler gehen allerdings auch davon aus, dass die Sars-CoV-2-Linie die Impfstoffsuche erleichtert.

Fazit: Covid-19-Mutationen sind bisher ungefährlich

Die Mutationen des Coronavirus werfen bislang mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Auch wenn in Medienberichten oftmals die Rede von bedrohlichen oder gefährlichen Mutationen die Rede ist, wurde bisher noch keine Veränderung gefunden, über welche man sich ernsthaft Sorgen machen müsste.

Eine Gefahr würde dann bestehen, wenn sich eine Variante des Virus entwickeln würde, welche sich dem Immunsystem, Impfstoffen oder Antikörpertherapien entzieht. Bisher wurde noch keine solche Mutation entdeckt.

Dem neusten Forschungsstand zufolge existiert "SARS-Cov-2" schon Jahrzehnte lang. Nun geht es darum, eine zweite Welle zu verhindern.