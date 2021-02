Corona-Mutation B.1.1.7: Virus-Variante wohl deutlich tödlicher als herkömmliches Sars-CoV-2

Das Coronavirus Clinical Information Network gehört zu den wenigen Gruppen, die keinen Anstieg der Sterblichkeit gefunden haben. In Anbetracht des Anstiegs der Hospitalisierung und der Todesfälle in Großbritannien ist jedoch davon auszugehen, dass B.1.1.7 tatsächlich Einfluss auf die Mortalität hat. Die wohl aussagekräftigste "Hazard Ratio" stammt vom London School of Hygiene & Tropical Medicine. Die Studie ist die einzige bevölkerungsbasierte Analyse und schätzt den Zuwachs der Mortalität auf 40 Prozent.

Fazit:

Im Bericht des NERVTAG heißt es, dass davon auszugehen sei, dass eine Infektion mit B.1.1.7 eine höheres Morbiditäts- und Mortali­tätsrisiko birgt, als bisherige Corona-Infektionen. Woher die höhere Sterblichkeit kommt, sei bisher noch unbekannt und müsse weiter erforscht werden.

Es wird außerdem erwähnt, dass das absolute Risiko, an einer Infektion zu sterben, weiterhin gering bleibt: "It should be noted that the absolute risk of death per infection remains low."

Die Corona-Mutation ist auch in Deutschland angekommen. Eine oberfränkische Region ist bereits betroffen.

