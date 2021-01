Corona-Mutation B1.1.7.: Eine Personengruppe ist besonders gefährdet

Hoffnung setzen auch hier viele auf den Corona-Impfstoff. Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel erläutert gegenüber der Apotheken Umschau: "Selbst wenn eine Mutation vorhanden ist, verhindert dies nicht die Erkennung durch das Immunsystem." Das bedeutet, dass einzelne Mutationen nicht ausreichen, um etwas gegen die komplexe Immunabwehr auszurichten, heißt es weiter.

Biontech-Firmenchef Ugur Sahin sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er es für sehr wahrscheinlich hält, dass der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die Mutation hilft. "Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert", erklärte er weiter.

Deutschland: Ist die Mutation schon da?

Positiv an den neu entwickelten Corona-Impfstoffen sei, dass sie keine vollständigen Viren enthalten, sondern lediglich einen "Bauplan". Dieser Plan ließe sich schnell "umbauen" und auf eine Mutation anpassen. Wie der Corona-Impfstoff allerdings tatsächlich auf die Mutation wirkt, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, hieß es am Sonntag (20. Dezember 2020) von BBC.

Problematisch ist derzeit, dass mehrere Fluggäste aus Großbritannien in den letzten Tagen in Deutschland und auch der Schweiz gelandet sind. Ein Fluggast, der in Hannover landete, war positiv auf das Coronavirus getestet. Ob er die Mutation mit nach Deutschland gebracht hat, ist derzeit noch unklar.

Wie die Deusche Presse-Agentur am Dienstag (22. Dezember 2020) berichtet, sucht die Schweiz im Moment nach 10.000 Briten, die eingereist sind. Sie sollen sich in Quarantäne begeben, um eine eventuelle Ausbreitung der Corona-Mutation zu verhindern. Wie das LGL Erlangen am Montag (21. Dezember 2020) meldet, seien bisher keine Fälle der Mutation in Bayern aufgetreten.

Fazit

Virologen gehen davon aus, dass die Mutation bis um 70 Prozent ansteckender ist.

Besonders jüngere Personen sind von der neuen Virus-Variante betroffen.

Ob der neue B1.1.7. Stamm gefährlicher oder gar tödlicher ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Etliche Virologen sehen die Mutation als problematisch an.

Der Impfstoff soll nach ersten Erkenntnissen allerdings auch dagegen schützen.

Man könne den "Bauplan" des Impfstoffs leicht auf Mutationen verändern, wenn nötig.

