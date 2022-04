Es könnte ein Durchbruch im Kampf gegen Covid-19 sein - und gerade Patienten mit schweren Verläufen Hoffnung geben: In einer klinischen Studie des amerikanischen Pharmakonzerns Veru hat sich ein neues Corona-Medikament durch eine herausragende Wirksamkeit ausgezeichnet.

Der Wirkstoff mit dem Namen Sabizabulin habe in der 3. Phase der klinischen Studien zu einer deutlichen Reduzierung der Todesfälle geführt. Demnach ging die Sterblichkeit bei schweren Covid-19-Verläufen um 55 Prozent zurück - jeder zweite Todesfall konnte demnach verhindert werden. Die Testphase wurde deshalb nun vorzeitig gestoppt.

Todesrate mehr als halbiert

Dies mag auf den ersten Blick seltsam anmuten: Tatsächlich ist dies ein normales Vorgehen. In der dritten Phase der klinischen Studie werden Medikamente an Patienten getestet. Dafür wird jedoch auch eine Kontroll-Gruppe benötigt. Also Menschen, die das jeweilige Testmedikament nicht erhalten. Dies kann bei so hoher Wirksamkeit eines Medikaments jedoch unethisch sein: Man kann Patienten kein Medikament absichtlich vorenthalten, wenn es ihr Leben wahrscheinlich retten könnte.

Genau dies ist nun laut Veru bei Sabizabulin passiert. Da bisher kaum Nebenwirkungen bei dem Medikament aufgetaucht sind, wird eine schnelle Markteinführung angestrebt - zunächst aber nur in den USA. Hier strebt Veru eine Notfallzulassung an. In Deutschland und ganz Europa wird es hingegen laut Spiegel Online auch unter den günstigsten Voraussetzungen noch einige Zeit dauern, bis das Medikament verfügbar ist.

Das Medikament half in den bisherigen Studien vor allem Patienten, die an akutem Lungenversagen litten. Ob das Medikament auch bei milderen Verläufen und weniger dramatischen Komplikationen wirksam ist, sei noch nicht klar. Jedoch sind die Forscher von Veru optimistisch. Die geringe Zahl der bisherigen Probanden - Daten liegen bisher nur zu 150 Patienten und Patientinnen vor - lasse eine genauere Aussage zur Wirksamkeit jedoch noch nicht zu. Weitere Daten seien deshalb unabdingbar.