Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Donnerstag eine bedingte Zulassung der Anti-Corona-Pille Paxlovid zum Einsatz bei Erwachsenen mit dem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs ausgesprochen. Die Bundesregierung hat bereits vor einigen Wochen eine Million Packungen des Medikaments gegen Corona bestellt. Jetzt könnte die Pille tatsächlich bald zum Einsatz kommen. Damit Paxlovid endgültig zugelassen wird, muss noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt jedoch als reine Formsache. Da die Corona-Zahlen aufgrund der Omikron-Variante im Moment explodieren, macht das Corona-Medikament Hoffnung. Aber was genau bedeutet der Einsatz von Paxlovid für den weiteren Verlauf der Pandemie? Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Beim Corona-Medikament Paxlovid vom US-Pharmakonzern Pfizer handelt es sich um eine Pille, die dir dein Arzt im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus verschreiben kann. Zuhause wird das Medikament dann fünf Tage in Folge oral eingenommen.

Der Einsatz von Paxlovid soll einen Krankenhausaufenthalt verhindern und die Infektion in Eigenbehandlung zuhause eindämmen. Der Vorteil zu bisherigen Behandlungen ist, dass es keiner Infusion mehr bedarf. Die Einnahme der Tablette soll ausreichen.

Nach Auftreten der Symptome sollte die Therapie laut Pfizer spätestens innerhalb von fünf Tagen beginnen. Damit ist Paxlovid also ausdrücklich nicht für die Prävention einer Covid-19-Erkrankung zugelassen und auch nicht, wenn sich bereits eine schwere oder kritische Erkrankung entwickelt hat. Dann bleibt es beim Krankenhausaufenthalt im schlimmsten Fall.

Paxlovid ist laut Informationen von Pfizer aus zwei Wirkstoffen zusammengesetzt. Der eine wirkt als Enzym-Hemmer. Er verhindert damit, dass sich das Virus weiter im Körper verbreiten kann. Der Wirkstoff greift also nicht das Spike-Protein an, das bei Omikron stark mutiert ist und dadurch viele andere Medikamente nutzlos gemacht hat. Der zweite Wirkstoff von Paxlovid ist bereits aus der HIV-Therapie bekannt. Er ist dafür da, dafür zu sorgen, dass dein Körper den ersten Wirkstoff nur langsam abbaut.

Nach Angaben des Unternehmens verhindert das Corona-Medikament "sehr erfolgreich" schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten. In klinischen Studien zeigte Paxlovid eine Wirksamkeit von knapp 90 Prozent gegen einen schweren Krankheitsverlauf oder Tod durch Covid-19. Aber eben nur dann, wenn es innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftritt der ersten Symptome eingenommen wurde.

Die Hoffnung der Wissenschaftler*innen ist, dass das Medikament die Ausbreitung des Virus verlangsamen kann. Behandelte Patienten könnten laut Studien weniger infektiös sein.

Insgesamt 30 Tabletten des Medikaments Paxlovid müssen über fünf Tage hinweg eingenommen werden. Bei den Studien wurden bereits einige Nebenwirkungen der Corona-Pille festgestellt. Forscher*innen sprechen aber von einer überschaubaren Anzahl. Diese Nebenwirkungen von Paxlovid können laut Arzneimittelbehörde FDA auftreten:

Bei Patient*innen, die an einer Nierenerkrankung leider oder Leberschäden aufweisen, sei laut Expert*innen Vorsicht geboten. Hier müsse unter Umständen die Dosis von Paxlovid angepasst werden.

Bei dieser Frage sind sich Forscher*innen einig: Die Antwort lautet nein. Da das Corona-Medikament nicht vorbeugend eingenommen werden kann und auch nicht mehr, wenn bereits ein schwerer Krankheitsverlauf in Gange ist, kann die Pille eine Corona-Impfung ausdrücklich nicht ersetzen.

Virologin Helga Rübsamen-Schaeff erklärt im Interview mit dem Fernsehsender RTL: Paxlovid sei eine wichtige Säule in der Corona-Bekämpfung. Vor der Zulassung sei das Corona-Medikament außerdem bei weniger Menschen getestet worden als die Impfstoffe – die zudem seit Monaten parallel zur Verabreichung weiter überwacht und erforscht werden. Die Wirksamkeit von Paxlovid sei hervorragend, trotzdem ist die Impfung laut Expert*innen weiterhin der beste Schutz gegen eine Corona-Infektion.

Das könnte dich auch interessieren: Kontaktbeschränkungen laut Streeck jetzt nochmal wichtig - dann kommt die "Trendumkehr".

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.