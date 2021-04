Pharmazieunternehmen arbeiten an einem Corona-Medikament

Die Wirkungsweise basiert auf der Verabreichung von Antikörpern

Das Mittel steht kurz vor der Zulassung in Europa

Antikörper-Medikament gegen das Coronavirus: Schon seit August 2020 arbeiten der Schweizer Pharmakonzern Roche und das Biotechnologie-Unternehmen Regeneron zusammen an einem möglichen Medikament gegen Covid-19. Ihr Testmedikament "Casirivimab/Imdevimab" erhielt in Amerika bereits im November 2020 die Notzulassung. In der EU hat vor kurzem der Zulassungsprozess durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) begonnen.

Corona-Medikament: Antikörper-Cocktail kurz vor Zulassung in Europa

Als Basis für das Corona-Medikament dienen Antikörper, die verhindern sollen, dass die sogenannten Spike-Proteine des SARS-CoV-2-Erregers an gesunde Zellen andocken können. Der Antikörper-Cocktail wird den behandelten Personen mittels einer intravenösen Infusion verabreicht.

Derzeit befindet sich das Medikament in der Phase III (REGN-COV 2067), in welcher Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels überprüft werden. Laut Aussagen des Unternehmens erzielt der Wirkstoff bisher gut Ergebnisse. Bisher ist die Rede von folgenden Erfolgen:

Sterblichkeit: "Casirivimab/Imdevimab" reduziert im Falle einer Corona-Infektion die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufs um etwa 70 Prozent.

Bei milden Krankheitsverläufen schafft es "Casirivimab/Imdevimab" die Dauer der Symptome durchschnittlich von 14 auf zehn Tage zu senken. Hilft auch gegen Mutationen: Laut dem Pharmazieunternehmen Roche soll das Antikörper-Medikament auch gegen die gerade zunehmenden Corona-Mutationen seine Wirksamkeit beibehalten.

Die Zulassung scheint in nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Trotz der laufenden Überprüfungen empfiehlt die EMA schon jetzt das Arzneimittel uneingeschränkt. Wann "Casirivimab/Imdevimab" die letzte Testphase abschließen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

400 Millionen Euro in Medikament investiert: Deutschland kauft Antikörper-Mittel noch vor Zulassung

Bereits im Januar investierte die Bundesregierung 400 Millionen Euro in 200.000 Dosen des Antikörper-Medikaments. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte damals an, das Medikament vor allem bei erwachsenen Patienten mit milden oder moderaten Symptomen einzusetzen, um schwerere Krankheitsverläufe zu verhindern.

Dem Informationsschreiben von "Casirivimab/Imdevimab" ist zu entnehmen, dass der Antikörper-Cocktail nur bei folgenden Personen eingesetzt werden sollten:

Personen ab 12 Jahre

mit mindestens 40 Kilogramm Körpergewicht

mit milden bis moderaten Symptomen

und mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf

Bei Patienten, die bereits hospitalisiert sind oder mit einem Sauerstoffgerät bereits beatmet werden müssen, würde das Arzneimittel nicht mehr helfen.

