Corona-Medikament auf Antikörper-Basis: Effektiver Cocktail in Europa kurz vor der Zulassung

Das Mittel steht kurz vor der Zulassung in Europa

Effektives Antikörper-Medikament gegen Corona: Schon seit August 2020 arbeiten der Schweizer Pharmakonzern Roche und das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Regeneron zusammen an einem möglichen Medikament gegen Covid-19. Ihr Testmedikament "Casirivimab/Imdevimab" erhielt in den USA bereits im November 2020 die Notzulassung. In der EU hat vor kurzem der Zulassungsprozess durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) begonnen.

Basis für das Corona-Medikament sind Antikörper, die verhindern sollen, dass die sogenannten Spike-Proteine des SARS-CoV-2-Erregers an gesunde Zellen andocken können. Der Antikörper-Cocktail wird den behandelten Personen mittels einer intravenösen Infusion verabreicht.

Derzeit befindet sich das Medikament in der Phase III (REGN-COV 2067), in welcher Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels überprüft werden. Laut Aussagen des Unternehmens erzielt der Wirkstoff bisher gut Ergebnisse. Bisher ist die Rede von folgenden Erfolgen:

Sterblichkeit: "Casirivimab/Imdevimab" reduziert im Falle einer Corona-Infektion die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufs um etwa 70 Prozent.

Bei milden Krankheitsverläufen schafft es "Casirivimab/Imdevimab" die Dauer der Symptome durchschnittlich von 14 auf zehn Tage zu senken.

Laut dem Pharmazieunternehmen Roche soll das Antikörper-Medikament auch gegen die gerade zunehmenden Corona-Mutationen seine Wirksamkeit beibehalten.

Für 400 Millionen Euro: Bundesregierung kauft Casirivimab/Imdevimab noch vor Zulassung

Die Zulassung von Casirivimab/Imdevimab scheint in nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Trotz der laufenden Überprüfungen empfiehlt die EMA schon jetzt das Arzneimittel uneingeschränkt. Wann "Casirivimab/Imdevimab" die letzte Testphase abschließen wird, ist bisher noch nicht bekannt.