Corona-Maßnahmen: Deutscher Anwalt will Sammelklage in den USA - geht das überhaupt?

Ein Anwalt aus Niedersachsen und weitere Kollegen beraten darüber, wie sie eine Sammelklage gegen die deutschen Corona-Maßnahmen in den USA einreichen können. Das berichtete tagesschau.de am Dienstag (22. September 2020). Demnach kritisieren die Kläger die PCR-Tests, die in der Charité entwickelt wurden - die Tests könnten ihrer Meinung nach keine Infektion mit dem Coronavirus nachweisen.

Der Niedersachse bezeichnete tagesschau.de gegenüber den Test als "Idiotentest" und ist der Auffassung, dass dessen fehlende Eignung für Diagnosezwecke gerichtsfest beweisbar wäre. Verantwortlich macht der Anwalt hierfür den Virologen Christian Drosten und den RKI-Direktor Lothar Wieler. Gemeinsam mit der WHO (Weltgesundheitsorganisation) seien sie die treibenden Kräfte hinter den Corona-Maßnahmen und Schuld an persönlich eingetretenen Schäden.

Anwalt will Sammelklage: Drosten kontert

Er wirft Drosten und Wieler den Straftatbestand des Betrugs vor - Anzeige erstatten möchte er allerdings nicht. Das würde niemanden weiterbringen. Der Virologe Christian Drosten konterte den Anschuldigungen: "Die Diagnostiklabore in Deutschland arbeiten nach der In-vitro-Diagnostika-Richtlinie mit zertifizierten Tests. Die arbeiten unter einem durchgehenden Qualitätskontrollsystem, das alle diese Spekulationen von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern komplett systemisch ausschließt. Alles das ist im System überprüft," zitiert ihn tagesschau.de.

Jetzt möchte der Anwalt aus Niedersachen über eine Sammelklage in den USA gegen die beiden vorgehen. Normalerweise sind Sammelklagen in Amerika kostenlos. Allerdings kam es bisher noch nie vor, dass "deutsche Geschädigte" eine derartige Klage einreichen wollen - deshalb fordern die US-Anwälte pro Mann und Nase umgerechnet 800 Euro plus Mehrwehrsteuer. Das berichtet mimikama.at am Donnerstag (24. September 2020).

Sollte die Klage Erfolg haben, seien keine weiteren Kosten fällig. Die amerikanischen Anwälte wollen dann lediglich 10 Prozent der erstrittenen Summe als Erfolgshonorar. Bei Nichterfolg sind die 800 Euro der Kläger weg. Ob eine derartige Klage aber überhaupt möglich ist, beantwortete Robert Magnus, Professor für Bürgerliches Recht sowie deutsches und internationales Zivilverfahrensrecht an der Universität Bayreuth, der Tagesschau. Demnach sei das Prinzip der Kausalität nicht gegeben: Drosten und Wieler geben nur Ratschläge - Beratende könne man nicht anklagen.

Grundsatzurteil in Amerika: keine ausländischen Sammelklagen

Problem Nummer zwei: Der Oberste Gerichtshof der USA entschied in einem Grundsatzurteil, dass ausländische Sammelklagen nicht angenommen werden dürfen. Sollte die Klage theoretisch doch möglich sein, ist immer noch fraglich, ob Gerichte in Deutschland das Urteil akzeptieren würden. Damit dürfte die ganze Sache hinfällig sein.