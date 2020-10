Corona-Masken an Weihnachten: Der schönste Mund-Nasen-Schutz mit Weihnachts-Motiven

Die Weihnachtszeit steht bevor, doch das Corona-Virus grassiert schlimmer als je zuvor, und die Alltagsmaske wird uns noch eine ganze Weile begleiten - gerade in Anbetracht dessen, dass sich immer mehr bayerische Regionen zu Corona-Hotspots entwickeln. Liegt der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage bei über 50, gilt auf allen öffentlichen Plätzen Maskenpflicht - bislang konnte man sich an vielen Orten draußen ohne Maske bewegen.

Dennoch sollte das Beste aus der Situation gemacht werden, denn Sie können trotz Abstand und Maske ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten: Mit einem schicken Weihnachts-Mund-Nasen-Schutz. Über alle Nachrichten zum Corona-Virus informieren wir Sie aktuell.

Die coolsten Weihnachts-Corona-Masken

Da die Corona-Maske mittlerweile auch als Modestatement gilt, bietet sich in der nahenden Advents- und Weihnachtszeit die Gelegenheit, sich mal so richtig weihnachtlich zu präsentieren. Egal ob die Maske süß, ausgefallen, schick oder cool aussehen soll - für Groß und Klein ist bei dieser vielfältigen Auswahl an Weihnachts-Masken* sicherlich das Richtige dabei. Perfekt ist das Outfit, wenn Sie sich zur Maske den passenden Weihnachtspullover besorgen*.

Schneeflöckchen: Winterliche Weihnachtsmaske

Mit der weiß-blauen Corona-Weihnachts-Maske von LUCKME* können Sie Ihre Sehnsucht auf Schnee stillen. Kleine Schneeflocken zieren die dreilagige Maske, die aus weichem und hochwertigem Baumwoll-Material besteht. Die Weihnachts-Maske eignet sich ideal für den Alltag, aber auch für Outdoor-Aktivitäten und Sport. Der Hersteller bietet neben den Schneeflocken noch viele weitere Weihnachtsmotive an, beispielsweise Schneemänner, den Weihnachtsmann oder Weihnachtsbaumkugeln. Die Masken sind in diversen Farben erhältlich. Aktuell ist die Schneeflocken-Maske im 50er-Pack für 6,99 Euro bei Amazon erhältlich (Stand: 26.10.20).

Auffällig: Weihnachtsmaske in grellen Farben

Extravaganter wird es mit den Weihnachts-Alltagsmasken von ZWXIN*. Diese sind mit Weihnachtsmotiven in grellen Farben geschmückt und sind definitiv für all jene etwas, die mit der Maske auffallen möchten. Die Weihnachtsmasken sind mit Motiven wie Schneemännern, Rentieren und Tannenbäumen versehen. Sie bestehen aus Baumwolle und sind individuell einstellbar. Die Masken sind atmungsaktiv und schmiegen sich dem Gesicht an. Erhältlich sind sie im 3er-Pack für 4,88 Euro (Stand: 26.10.20).

Schick: Weihnachtsmaske mit Strass

Für alle, die maskentechnisch elegant auf Weihnachten einstimmen möchten, bieten sich die Strassstein-Masken von MEITING* an. Diese Masken bestehen teils aus Baumwolle und teils aus Polyester. Dieses Modell lässt sich an die Gesichtsform anpassen - auch nach längerem Tragen sollen laut Hersteller keine Schmerzen an den Ohren entstehen. Aktuell ist ein 5er-Pack dieser Masken für 6,19 Euro erhältlich (Stand: 26.10.20).

Für die Kids: Masken mit süßen Weihnachtsmotiven

Auch für Kinder gibt es spezielle Corona-Masken mit Weihnachtsmotiv*, beispielsweise von MEITING. Diese sind mit Comic-Zeichnungen verziert und zeigen Schneelandschaften, Schneemänner und den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Die Maske besteht innen aus Baumwolle und außen aus Polyester. Der komplette Mund-Nase-Bereich wird abgedeckt und so zuverlässig von äußeren Einflüssen geschützt. So kann die Maske beispielsweise auch vor Staub und Pollen schützen. In einem Masken-Set befinden sich fünf Masken mit je einem anderen Motiv. Sie kosten derzeit 4,22 Euro (Stand: 26.10.20).

Ausgefallen: Blinkende LED-Maske

Mit dieser coolen LED-Corona-Maske* können Sie leuchten: Die Leuchtmaske von ZSDD verfügt über vier Leuchtmodi. Sie lässt sich bequem an die Gesichtsform anpassen und sorgt so für einen angenehmen Tragekomfort. Der Akku reicht für etwa zwei bis drei Stunden. Auch wenn die Maske gerade nicht leuchtet, kann sie sich aufgrund ihres hübschen Weihnachtsmotivs sehen lassen. Die LED-Maske kostet aktuell 12,50 Euro (Stand: 26.10.20).

Warum einen Mund-Nase-Schutz tragen?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt auf seiner Website ganz klar das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zur Vorbeugung einer Übertragung des Corona-Virus. Das Institut rät unter anderem dazu, da ein Teil der Virusübertragung stattfindet, ohne dass ein Erkrankter bemerkt, dass er überhaupt erkrankt ist - da bereits eine Übertragungsgefahr besteht, bevor die ersten Symptome auftreten. Der perfekte Schutz davor ist das Tragen der Alltagsmaske, wenn man Menschen trifft, zu denen der Abstand von mindesten 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Selbst wenn dieser Kontakt im Freien stattfindet.