Seit dem erneuten Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern am 2. November kommen wieder vermehrt Fragen auf, was nun erlaubt ist und was nicht. Die Spielplätze sind zwar nicht geschlossen, dennoch gelten auch hier einige Regeln, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Was Eltern derzeit beachten müssen, lesen Sie hier.

Update vom 19.11.2020: "Lockdown light" in Deutschland: Dürfen Kinder jetzt noch auf den Spielplatz?

Kinder dürfen laut dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Spielplätze unter freiem Himmel nur in Begleitung von Erwachsenen nutzen.

Die erwachsenen Begleitpersonen sind zudem dafür verantwortlich, für einen ausreichenden Mindestabstand von 1,50 Meter der Kinder untereinander zu sorgen und die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist grundsätzlich nicht erforderlich, es sei denn die Maßnahme wird auf dem jeweiligen Spielplatz angeordnet. Eine Maskenpflicht bei Kindern gilt generell ab dem siebten Lebensjahr.

Update vom 07.05.2020: Welche Regeln gelten auf Spielplätzen?

In der Pressekonferenz am 5. Mai (Update 05.05.2020, 13.22 Uhr) hat Ministerpräsident Markus Söder wieder neue Lockerungen für Bayern verkündet. Schüler sollen beispielsweise nun Stück für Stück wieder am Präsenzunterricht teilnehmen - doch wann Kindertagesstätten wieder öffnen dürfen, bleibt noch unklar.

Auch die Spielplätze waren bisher gesperrt. Das war gerade für Familien ohne Garten sehr schwer. Denn nur Spazierengehen ist für Kinder meistens keine Alternative und in den eigenen vier Wänden wird es schnell eintönig und langweilig.

Spielplatzbesuche: Abstands- und Sicherheitsvorschriften gelten weiterhin

Seit Mittwoch, den 6. Mai, sind auch in Bayern die Spielplätze wieder geöffnet. Bolzplätze bleiben weiterhin geschlossen. Auch wenn nun viele Beschränkungen aufgehoben wurden, heißt es weiterhin: Abstand halten. Auch auf dem Spielplatz muss ein Abstand von mindesten 1,5 Metern zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts eingehalten werden. Gerade für kleinere Kinder ist das nicht immer einfach.

Noch bleibt offen, wer die Spielplätze und damit die Einhaltung der Regeln, kontrollieren wird. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hatte den Vorschlag, "Spielplatzkümmerer" anzustellen.

Abensbergs Bürgermeister und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Uwe Brandl sagte dem Bayerischen Rundfunk dazu: "Der Kümmerer hilft nur dann was, wenn er an Ort und Stelle die Möglichkeit hat, einen Platzverweis auszusprechen. Er müsste die Möglichkeit haben, Personenfeststellungen zu betreiben. Das geht bei uns in Bayern zumindest nicht."

Damit die Zahlen der Infizierten nicht wieder steigen und es unter Umständen wieder zu verschärften Maßnahmen kommt: