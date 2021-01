Während sich auf der einen Seite eine potenziell tödliche und hochansteckende Krankheit weltweit ausbreitet, könnte die Eindämmung dieser Krankheit langfristig zu Vereinsamung und Depressionen führen.

Die Reduzierung der Anzahl an sozialen Kontakten auf ein Minimum, der Ausfall von privaten Reisen oder Verwandtschaftsbesuchen, die Schließung von Begegnungsstätten, wie Restaurant, Bars, Kneipen, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Freizeitparks macht viele Menschen unglücklich und einsam. Die Zunahme der Einsamkeit war jedoch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie schon ein stetig steigender Trend.

Mehr Anrufe bei der Telefonseelsorge

In einer repräsentativen Umfrage wurde festgestellt, dass die Sorge vor Vereinsamung fast genau so verbreitet ist wie die Angst vor Altersarmut. Während des ersten Lockdowns im März 2020 waren 84 Prozent der Befragten der Ansicht, dass für viele ältere Menschen in Zukunft die Kontaktarmut genauso belastend wie die Geldarmut sein wird. Im Jahr zuvor hatten nur 61 Prozent dieser Aussage zugestimmt.

Im Herbst letzten Jahres nahmen auch die Anrufe bei der Telefonseelsorge zu. Die Zahl stieg von 75.000 auf 81.000 Anrufe im Vergleich von September 2019 zu September 2020. Auch jüngere Menschen seien von dem Gefühl der Einsamkeit betroffen, die sich dann oftmals über Mail oder Chat bei den Beratungsstellen meldeten. "Die Pandemie droht zur Epidemie der Einsamkeit zu werden", erklärt der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Die deutschlandweite Telefonseelsorge ist unter 0800-1110111 erreichbar.

Als Folge aus der Einsamkeit können neben Depressionen und Angststörungen auch akute und posttraumatische Belastungsstörungen, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, Zwangsstörungen und Psychosen zunehmen, so die Bundespsychotherapeutenkammer. So könnte sich vor allem bei älteren Menschen der Rückzug, aus Angst sich anzustecken, eine totale Isolation entwickeln. "Am Ende quälen sie sich mit der Erwartung, wegen Corona alleine zu sterben", so die Kammer unter Berufung auf praktische Erfahrung von Psychotherapeuten.

Forschungsprojekt prüft Zusammenhang von Corona und psychischem Wohlbefinden

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität Würzburg untersuchen in ihrem neusten Projekt die Folgen der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie. Um eine Veränderung im Wohlbefinden der Probanden feststellen zu können, liegen den Forscher Daten von zweier vorheriger Untersuchungen vor: Eine Untersuchung, die vor der Pandemie durchgeführt wurde, mit 1500 Teilnehmern und eine zweite Untersuchung, die während des ersten Lockdowns stattfand, mit 4.000 Teilnehmern, wie die Universität Würzburg in ihrem Online-Magazin mitteilt.

Das zentrale Ziel der Studie sei es, herauszufinden, wie Menschen mit coronabedingten Belastungen umgehen und wie sie sich den Folgen der Krise anpassen - und zwar in Abhängigkeit von ihren psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen, so der Studienleiter Professor Paul Pauli. Er betont, dass Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie wichtig seien, jedoch diese gleichzeitig auch das Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen erhöhen.

Um die Veränderung der psychischen Befindlichkeit messen zu können, haben die Forscher eine "Social Distancing Scale" entwickelt. Neben Informationen über Persönlichkeits- und Umweltfaktoren, die mit dem allgemeinen Bedürfnis einer Person nach sozialem Kontakt und Rückzug zusammenhängen, kann die Skala messen, wie stark Menschen unter einer sozialen Distanzierung und dem daraus resultierenden Gefühl von Einsamkeit leiden. Die Ergebnisse der Studie, mit denen Anfang 2022 zu rechnen sind, sollen dafür sorgen, dass die Gesellschaft für vergleichbare Ereignisse in der Zukunft gewappnet ist.

Laut der kanadischen Studie hat Einsamkeit jedoch nicht nur negative Effekte auf die Gesundheit des Menschen: Lesen Sie hier welchen positiven Einfluss Einsamkeit haben kann.