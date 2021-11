Corona-Viren greifen auch Blutgefäße im Gehirn an

an Zerstörte Blut-Hirn-Schranke führt zum Zelltod

Mögliche therapeutische Ansatzpunkte gibt es schon

Anfangs galten die durch das Corona-Virus ausgelösten Beschwerden als reine Lungenerkrankung. In den vergangenen zwei Jahren konnten Mediziner die Symptome und Folgen einer Corona-Infektion analysieren und zu neuen Erkenntnissen beitragen. Seither gelten auch die Schwächung des Immunsystems, eine Herzmuskelentzündung oder eine Schädigung der Niere als mögliche Spätfolgen der Viruserkrankung. Nachdem Forschende vor wenigen Monaten Hirnschäden als Folge einer Corona-Infektion nachweisen konnten, liefert eine neue Studie zu diesem möglichen Zusammenhang weitere Erkenntnisse.

Neue Corona-Studie: Virus kann Blutgefäße im Gehirn angreifen

Die Studie fand heraus, dass das Corona-Virus auch das Hirn befallen kann und dort Blutgefäße angreift. An dem Forschungsprojekt waren die Deutschen Zentren für Lugenforschung (DZL), Herz-Kreislaufforschung (DZHK) und Infektionsforschung (DZIF) beteiligt. Für die Studie nutzte das Forschungsteam Daten von Tiermodellen und Proben von Covid-19-Patienten. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Neuroscience veröffentlicht.

Auch wenn die Infektion mit SARS-CoV-2 über die Atemwege erfolgt und sich dort auch ein Großteil des Krankheitsgeschehens abspielt, können auch viele andere Organe und die Blutgefäße mit dem Virus infiziert werden. Wie das DZIF in einer Pressemitteilung zur Studie erklärt, kann es sowohl in der akuten als auch in der späten Phase der Corona-Erkrankung zu neurologischen Symptomen kommen. Zu diesen Symptomen gehören eine gestörte Geschmackswahrnehmung, epileptische Anfälle, Schlaganfälle, ein Bewusstseinsverlust oder ein Zustand der Verwirrung.

Zwar konnten schon vorherige Studien herausfinden, dass das Virus Blutgefäße im Gehirn zerstören kann. Aber wie diese Tatsache die neurologischen Symptome auslösen, war bisher ungeklärt. Deshalb setze sich das Forschungsteam, unter Leitung des Lübecker Pharmakologen Prof. Markus Schwaninger, das Ziel, den Mechanismus zwischen Corona-Virus und Hirnschädigung umfangreich zu erforschen.

Dieser Mechanismus führt zum Zelltod im Gehirn

Das Untersuchungsergebnis legt dar, dass sogenannte Endothelzellen im Gehirn durch das Corona-Virus infiziert werden können. Diese Endothelzellen bilden die innerste Zellschicht aller Gefäße im gesamten Körper. Diese Zellen sind auch deshalb so wichtig, da sie im Gehirn eine besondere Schnittstelle zwischen dem Blut und dem Gewebe darstellen. Diese Schnittstelle wird auch Blut-Hirn-Schranke genannt.

Sobald die Endothelzellen infiziert sind, kann dies möglicherweise zum Zelltod führen. Genauer gesagt zerstört das Virusenzym des Corona-Virus die Blut-Hirn-Schranke und löst so den Zelltod aus. Bei einer Infektion würde nur noch die äußere Hülle der Gefäße übrig bleiben, die Durchblutung wäre aber gestoppt. Im Gehirn würden sich dementsprechend weniger Blutgefäße befinden. Durch diesen Mechanismus konnten die Forschenden erstmals beweisen, dass das Corona-Virus die Gefäße im Hirn direkt schädigt.

Professor Rolf Hilgenfeld und sein Team von der Universität Lübeck ist es bereits gelungen, einen therapeutischen Ansatzpunkt zur Verhinderung der Blutgefäßschädigung im Gehirn zu entdecken. Er entwickelte antivirale Medikamente, die das Virusenzym blockieren können. Durch diese Medikamente sterben die Endothelzellen nicht ab und der Zelltod-Mechanismus kann deaktiviert werden. „Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass solche Medikamente insbesondere die neurologischen Long-Covid-Symptome lindern könnten“, erklärt Markus Schwaninger in der Pressemitteilung der DZIF.

Passend zum Thema: Der Verzehr von Fertiggerichten kann gravierende Folgen für das Gehirn haben. Laut einer aktuellen Studie sind stark verarbeitete Nahrungsmittel wie Tiefkühlpizza besonders gefährlich.