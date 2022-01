Die Corona-Pandemie hat die Intensivstationen geflutet. Schwere Covid-Verläufe füllen die Intensivbetten und belegen Beatmungsgeräte. Täglich sterben hunderte Menschen an der Folgen einer Corona-Erkrankung. Forschende der Charité Berlin haben nun ein Werkzeug entwickelt, welches anhand bestimmter Proteine vorhersagen soll, wie schwer eine Infektion mit Sars-CoV-2 verlaufen wird.

Das neue Corona-Tool ist von Forschenden der Berliner Charité entwickelt worden. Einen Schlüsselhinweis bei der Verlaufs-Prognose sollen 14 Proteine im Blut geben. Diese würden sich laut Studie bei Patient*innen mit hohen Überlebenschancen anders entwickeln, als bei Erkrankten, die eine Infektion voraussichtlich nicht überleben werden.

Anhand der Konzentration besagter Proteine soll es möglich sein, genau einzuschätzen, wie hoch das Risiko für einen tödlichen Corona-Verlauf ist. "Unsere Studie zeigt, dass eine Kombination von Markern in einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Risikovorhersagemodell die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Patient stirbt oder überlebt, recht gut vorhersagen kann“, so Dr. Florian Kurth, Forscher und Mitautor der Studie.

Das von der Berliner Charité entwickelte System könnte künftig bei wichtigen Entscheidungen über die Belegung der Intensivbetten helfen. Personen mit schlechten Prognosen könnten dann eher einen Platz auf der Intensivstation bekommen, als Patient*innen mit guten Überlebenschancen.

Das Corona-Tool scheint zuverlässige Ergebnisse zu liefern – zumindest zeigen dies die im Fachmagazin POLS Digital Health veröffentlichten Ergebnisse. Anhand von 50 schweren Covid-Verläufen konnten die unterschiedlichen Proteinkonzentrationen der Patient*innen festgestellt und analysiert werden.

Mittels künstlicher Intelligenz entstand ein System, welches zuverlässig die individuellen Überlebenschancen einer Corona-Infektion vorhersagen soll. In einem Probelauf mit 24 realen Covid-Patient*innen konnte das Tool alle fünf Todesfälle bereits im Vorhinein identifizieren.

Auch wenn die erste Studie bislang nur eine kleine Gruppe an Proband*innen umfasst, scheinen die Ergebnisse vielversprechend zu sein. Die Forschenden hoffen schon bald weitere Untersuchungen mit größeren Personengruppen durchführen zu können. Laut einer weiteren Studie sollen auch bestimmte Blutwerte einen tödlichen Verlauf vorhersagen können.

