Dreimal geimpft - und trotzdem an Corona erkrankt! Immer mehr Menschen infizieren sich mit Covid-19, obwohl sie sich gegen das Virus haben impfen lassen. Impfdurchbrüche sind keine Seltenheit mehr - und nehmen weiter zu, je höher auch die Impfquote wird. Dazu kommt, dass die Corona-Impfung bei vielen Menschen, gerade auch älteren, inzwischen schon einige Monate zurückliegt. Mit der Zeit lässt die Schutzwirkung nach.

Corona-Infektion trotz Impfung: Forscher finden neuen Risikofaktor

Doch unter welchen Bedingungen erleiden Menschen Impfdurchbrüche? Eine US-Studie hat nun untersucht, welche Erkrankungen eine Corona-Infektion trotz Impfung begünstigen.

Ein erhöhtes Risiko wurde bislang vor allem älteren Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem attestiert. Bei diesen Gruppen wirkt die Impfung oftmals nicht so gut oder die Wirkung lässt schneller wieder nach. Sie stecken sich also mit höherer Wahrscheinlichkeit trotz Impfung mit Corona an und entwickeln dann auch Symptome.

Forscher des San Francisco Veterans Affairs Health Care Systems entdeckten nun, dass es noch einen weiteren Faktor gibt, der das Risiko eines Impfdurchbruches erhöht. Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion trotz Impfung auch durch psychische Erkrankungen an.

Untersuchung zeigt: Menschen mit psychischen Erkrankungen erleiden öfter Impfdurchbrüche

Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten die US-amerikanischen Forscher in der Fachzeitschrift JAMA. Wie Focus Online berichtet, werteten sie die Daten von rund 260.000 Patienten über den Zeitraum von Februar 2020 bis November 2021 aus. Die meisten der Teilnehmer waren Männer über 60 Jahren, die bereits zweimal gegen Corona geimpft waren und sich zuvor noch nicht infiziert hatten. Etwa die Hälfte der Patienten litt unter einer psychischen Erkrankung. Bei etwa einem Sechstel trat ein Impfdurchbruch auf.

Die Forscher stellten fest, dass die Inzidenz der Durchbruchsinfektionen bei den Menschen mit psychischer Erkrankung höher lag als bei denen ohne. Laut Focus Online habe dies auch dann noch gegolten, als die Wissenschaftler alle potenziellen Störfaktoren wie weitere Krankheiten oder Gewohnheiten berücksichtigt hatten. Übergewicht, Rauchen, aber auch Faktoren wie der Impfstofftyp konnten die erhöhte Inzidenz also nicht erklären.

Besonders betroffen waren der Studie nach Menschen mit Anpassungsstörungen und solche, die Substanzen wie Alkohol, Drogen oder Koffein konsumierten, obwohl sie dadurch gesundheitliche oder psychische Probleme erleiden.

So erklären Forscher den Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Impfdurchbruch

Die Wissenschaftler unterschieden in ihrer Untersuchung außerdem zwischen Teilnehmern über und unter 65 Jahren. Sie entdeckten dabei, dass zwar in beiden Gruppen das Risiko eines Impfdurchbruches bei Menschen mit psychischen Erkrankungen erhöht war. Bei den älteren Patienten war der Zusammenhang aber noch stärker ausgeprägt als bei den jüngeren.

Für ihre Erkenntnisse führen die Autoren der Studie zwei mögliche Erklärungen ins Feld. „Psychiatrische Erkrankungen, zum Beispiel Depression, Schizophrenie und bipolare Störungen wurden mit einer beeinträchtigten zellulären Immunität und abgeschwächten Reaktionen auf Impfstoffe in Verbindung gebracht“, schreiben sie. Aus diesem Grund sei es möglich, dass Personen mit psychiatrischen Störungen schlechter auf die Corona-Impfung ansprechen. Es könne sein, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ihre Immunität nach der Impfung schneller oder deutlicher verlören.

Aber nicht nur in der Reaktion auf den Impfstoff sehen die Forscher eine mögliche Ursache für den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Impfdurchbrüchen. „Neuere Studien deuten darauf hin, dass psychiatrische Störungen mit einer erhöhten Beteiligung an riskanten Verhaltensweisen für die Ansteckung mit Covid-19 verbunden sein können“, lautet ein zweiter Erklärungsansatz. Auch dadurch könne das Risiko, sich trotz Corona-Impfung mit dem Virus zu infizieren, erhöht sein.

