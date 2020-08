Corona: Infektiöse Virus-DNA erstmals in Aerosolen nachgewiesen

Im Zuge der Corona-Pandemie kam es fast weltweit zur Mundschutzpflicht. Diese sollte die Ausbreitung von Covid-19 eindämmen. Besonders häufig war dabei die Rede vom Infektionsrisiko über die Luft durch das Einatmen von Aerosolen.

Bislang war allerdings unklar, wie stark die Mikropartikel tatsächlich durch das Virus belastet sind. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass die kleinen Partikel tatsächlich eine infektiöse Wirkung besitzen.

Corona-DNA in Aerosolen nachgewiesen

Die Wissenschaftler der "University of Florida College of Medicine" haben auf MedRxiv, einem Portal für wissenschaftliche Fachpublikationen, die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlicht.

Aerosole sind mikroskopisch kleine Schwebeteilchen, welche bereits durch Sprechen oder atmen ausgestoßen werden und sich in der Luft verbreiten. Der Ausbreitungsraum kann mit dem Rauch einer Zigarette verglichen werden: An der frischen Luft kann der Rauch-Geruch auch über mehrere Meter hinweg wahrgenommen werden. Ähnlich groß ist die Flugdistanz der Mikropartikel.

Auf einer Krankenstation für Covid-10-Erkrankte installierten die Wissenschaftler zwei Luftprobensammler. Die beiden Geräte befanden sich zwei beziehungsweise fünf Meter von den Patienten entfernt. Beiden Luftsammlern konnten Proben mit infektiösen Viren entnommen werden. Laborergebnisse belegten später, dass diese Viren auch in der Lage sind, Zellen zu infizieren. Der Probensammler wurde von den Forschern aus Florida eigens entwickelt, um Aerosole derart zu vergrößert und somit das Einfangen und Untersuchen der Mikropartikel enorm vereinfacht.

Wie groß ist das Infektionsrisiko durch Aerosole?

Die Studie belegt das Vermutete: Aerosole können ansteckende Viren übertragen und das sogar über bis zu fünf Meter. Dies bedeutet, dass sich innerhalb kürzester Zeit jeder Raum mit infektiösen Mikropartikeln füllen würde. Ein Mindestabstand von 1,5-Metern erscheint - zumindest in Innenräumen - auf einmal sinnlos.

Allerdings ist der gemessene Gehalt an Viren hinsichtlich der zurückgelegten Distanz äußerst gering. "Ich bin mir nicht sicher, ob diese Werte ausreichen, um bei jemand eine Infektion auszulösen", kommentierte Virologin Angela Rasmussen von der "Columbia University" in New York gegenüber der New York Times das Studienergebnis. Die Konzentration der belasteten Aerosole nimmt mit zunehmender Distanz ab, somit ist ein gewisser Abstand in jedem Fall sinnvoll.

John Lednicky, Virologe und Leiter der Studie, führt den geringen Gehalt an infektiösen Aerosolen auf die Krankenhausumstände zurück: Intensive künstliche Belüftung und Luftfilter könnten das Ergebnis verfälschen. In "normalen" Räum, in denen die Luft nicht sechsmal pro Stunde ausgewechselt und gefiltert wird, könnten sich deutlich mehr Viren in Umlauf befinden, als in einem Krankenhaus.

