Ist eine Corona-Impfung für schwangere Frauen sicher? Die Zahl der gegen Corona geimpften Personen in Deutschland steigt Tag für Tag an und immer mehr Menschen stehen vor der Entscheidung, ob sie selbst Teil des Impfprozesses werden wollen. Viele haben Bedenken über mögliche Folgen und Nebenwirkungen der Impfstoffe. Auch bei werdenden Müttern sind die Zweifel groß, ob eine Impfung sich möglicherweise negativ auf die Schwangerschaft auswirken könnte.

Corona-Infektion bei schwangeren Frauen: Krankheitsverlauf meist gefährlicher

Der Krankheitsverlauf einer Infektion mit Sars-CoV-2 ist bei schwangeren Frauen häufig schwerer als üblich. Laut der World Health Organization (WHO) entwickeln werdende Mütter, die sich mit Corona infizieren, vermehrt schwere Symptome und benötigen häufiger Intensivpflege, als nicht-schwangere Frauen.

Die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geht ebenfalls von einem schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19-Patientinnen aus, die sich in einer Schwangerschaft befinden. Ihre Annahme belegten die CDC in einer Studie aus dem September 2020.

Corona-Impfung während der Schwangerschaft: Wie gefährlich ist es?

Eine Impfung gegen Sars-CoV-2 scheint deshalb auch während der Schwangerschaft sinnvoll. Allerdings liegen bisher noch keine konkreten Impfstoffstudien vor, welche das Impfen während der Schwangerschaft ausreichend untersucht haben. Viele werdenden Mütter sind deshalb unsicher, ob sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen sollen oder nicht.

Doch Expertin Tosin Goje, Geburtshelferin und Gynäkologin an der Cleveland Clinic gibt Entwarnung: "Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die von nicht-schwangeren Frauen stammen, halten wir es für sicher, dass schwangere Patientinnen, die den Impfstoff wünschen, ihn bekommen können", heißt es in einem Presseschreiben der Klinik.

Die Medizinerin geht davon aus, dass eine Schwangerschaft trotz Impfung problemlos verlaufen wird. Das Verursachen von Unfruchtbarkeit könne ebenfalls ausgeschlossen werden. Goje betont, dass die zugelassenen Impfstoffe nicht in die menschliche DNA eindringen würden und auch nicht das Erbgut verändern könnten.

Der Expertin zufolge sind momentan natürlich noch keine endgültigen Aussagen über alle potenzielle Risiken möglich. Allerdings könne man davon ausgehen, dass zeitnah genug Daten zur Impfung von schwangeren Frauen vorliegen würden, um eindeutige Aussagen zu treffen.

