Deutschland vor 17 Minuten

Corona

Impfung gegen Corona: Das müssen Sie beachten, das müssen Sie mitbringen

Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf. Gleichzeitig herrscht bei vielen Unsicherheit, je näher der Termin zur Erstimpfung rückt. Worauf sollte man besser verzichten? Was muss man zur Impfung mitbringen?