Corona-Impfung und Fettleber: Für Leberkranke ist Impfung extrem wichtig

Beinahe jeder dritte Deutsche hat Fettleber

Corona greift nicht nur die Lunge an

Sterberisiko bei einer Corona-Erkrankung exorbitant höher

In den vergangenen Wochen sorgen konstant rückläufige Infektionszahlen für ein steigendes Sicherheitsgefühl bei den Menschen und Politikern. Für viele Experten ist die suggerierte Sicherheit durch die sinkenden Infektionszahlen jedoch trügerisch. „Die Ständige Impfkommission (STIKO) prüft regelmäßig Empfehlung zur COVID-19-Impfung unter Berücksichtigung aktueller Erhebungen zur Impfakzeptanz sowie Studien zur Impfeffektivität und -sicherheit. Zu den Erkrankungen, die laut aktueller Forschungslage mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf in Zusammenhang stehen, zählt die STIKO zirrhotische und schwere Leberkrankheiten. Dazu zählt die Leberzirrhose, chronisches Leberversagen und der Zustand nach einer Lebertransplantation“, erklärt Professor Dr. Christoph Sarrazin, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberhilfe.

Corona-Impfung für Leberkranke extrem wichtig

Er führt weiter aus, dass die Veranstalter des 22. Deutschen Lebertages die Impfempfehlung vollumfänglich unterstützen. „Wir weisen auf erste Analysen hin, die zeigen, dass das Immunsystem von Organtransplantierten eine reduzierte Immunantwort sowohl auf Impfungen im Allgemeinen als auch auf die Impfung gegen COVID-19 zeigt. Deswegen bleibt bei dieser Patientengruppe weiterhin ein Schutz durch Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln wichtig. Einen zusätzlichen Schutz kann die COVID-19-Impfung der Haushaltsangehörigen von Organtransplantierten bieten.“

Professor Michael Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung ergänzt: „Studien zeigen, dass Adipositas zu den bedeutenden Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung bei Erwachsenen zählt. Es ist wünschenswert, dass zielgerichtete Konzepte für die Vermittlung von Gesundheits- und Ernährungskompetenz bei Kindern und Erwachsenen entwickelt und umsetzt werden. Sonst droht ein weiterer starker Anstieg von Fettleberentzündungen und dadurch bedingten Fällen von Leberzirrhose und Leberzellkrebs.“

Laut der Leberstiftung solle man trotz der positiven Tendenzen der letzten Wochen die Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 ausgeht, nicht unterschätzen. Denn: Man wisse mittlerweile, dass SARS-CoV-2 nicht nur die Lunge angreifen könne, auch andere Organe wie die Nieren, Herz und Gehirn könnten geschädigt werden. Menschen, die von einer Lebererkrankung betroffen sind, scheinen laut Leberstiftung besonders gefährdet zu sein, wenn das Organ schon stärker geschädigt ist. Das Sterberisiko sei hier bei einer Erkrankung exorbitant höher als bei anderen Erkrankungen. Der Verein Deutsche Leberstiftung habe auch feststellen können, dass Menschen mit einer Lebererkrankung während eines schweren COVID-19-Verlaufs durch Leberversagen gestorben seien.

Experten: Nutzen der Corona-Impfung überwiegt mögliche Nebenwirkungen

Die Ausrichter des Deutschen Lebertages empfehlen aufgrund dieses Risikos für bereits erkrankte eine Impfung mit den aktuell verfügbaren und zugelassenen Impfstoffen. „Dies gilt auch für Patienten mit Fettleber und chronischer Virushepatitis ebenso wie für alle seltenen Lebererkrankungen wie Primär Biliäre Cholangitis (PBC), Primär Sklerosierende Cholangitis (PSC), Autoimmunhepatitis (AIH) und vaskuläre Lebererkrankungen“, erklärt die Deutsche Leberhilfe in einer Mitteilung. Besonders dringend sei die Impfung für Patienten mit Leberzirrhose, Patienten auf der Warteliste für eine Lebertransplantation sowie bereits Lebertransplantierte.

Es bestehe kein Grund zur Sorge vor den Impfstoffen, versichert der Verband der Deutschen Leberhilfe. „Bei allen zugelassenen COVID-19-Impfstoffen handelt es sich nicht um Lebendimpfstoffe, sie sind nicht ansteckend und sind auch für immunsupprimierte Patienten geeignet“, meint Sarrazin. Zu den bekannten Nebenwirkungen der Impfung zählen grippeähnliche Symptome und Reaktionen direkt an der Einstichstelle. In seltenen Fällen sind schwere allergische Reaktionen aufgetreten. Aus diesem Grund sollten bei Menschen mit bekannter Veranlagung in Absprache mit einem Arzt zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Trotzdem sind sich sowohl die Verantwortlichen der Leberhilfe, als auch der Leberstiftung einig: „Der Nutzen der Impfung, die vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützt, überwiegt theoretisch mögliche unerwünschte Impfreaktionen bei weitem, sodass für alle Patienten die Impfung empfohlen wird.“

