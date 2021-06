Viele Eltern fragen sich: Wie gefährlich ist eine Corona-Impfung für mein Kind?

Die Ständige Impfkommission hatte bisher keine generelle Empfehlung für Kinder ausgesprochen

für Kinder ausgesprochen Für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen gibt es allerdings eine Impf-Empfehlung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in der Pandemie keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Coronavirus aber für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen, wie aus dem jüngsten Bulletin des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag (10. Juni 2021) hervorging. Kürzlich hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Biontech für Kinder zugelassen. Auch der Erlanger Immunologe Christian Bogdan sieht aktuell keinen Grund, Kinder und Jugendliche generell gegen Covid-19 zu impfen, wie er im Gespräch mit inFranken.de erklärt.

Impfkommission: Corona-Impfung nur für vorerkrankte Kinder

In dem Infoblatt des RKI vom 10. Juni heißt es konkret, dass die Stiko die Covid-19-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff Comirnaty (Biontech/Pfizer) derzeit nicht für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren, sondern nur Kinder im Umfeld von Personen, die sich selbst nicht schützen können, Jugendliche mit arbeitsbedingt erhöhtem Expositionsrisiko und für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen.

Bei diesen Vorerkrankungen empfiehlt die Stiko eine Impfung von Kindern:

Adipositas (> 97 Perzentile des BMI)

angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression

angeborene zyanotische Herzfehler (Ruhe-Sättigung <80%)

schwere Herzinsuffizienz

schwere pulmonale Hypertonie

chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion

chronische Niereninsuffizienz

chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen

maligne Tumorerkrankungen

Trisomie 21

syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung

Diabetes mellitus (nicht gut eingestellt)

Noch keine Empfehlung für jüngere Kinder

Dem RKI zufolge liege für unter 12-jährige Kinder noch keine Empfehlung vor. Sollte ein Impfstoff für jüngere Kinder zugelassen werden, werde die Stiko diese Daten bewerten und eine weitere Empfehlung aussprechen.

Nach der Freigabe des Biontech-Impfstoffs für über 12-Jährige: Können sich Kinder auch gegen den Willen der Eltern impfen lassen?

