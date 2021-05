München aktualisiert vor 1 Stunde

Corona

Corona: Impfpriorisierung Gruppe 3 - wer gehört dazu?

Die Impfkampagne in Deutschland und in Bayern hat Fahrt aufgenommen. Damit sind rückt nun auch für Menschen, die nicht zur Impf-Priorisierungsgruppe 1 oder 2 gehörten eine Impfung in greifbare Nähe. Doch wer gehört eigentlich zur Prio-Gruppe 3?