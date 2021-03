Genesene Corona-Patienten sollen auf Impfung warten: Mit der dritten aktualisierten Covid-19-Empfehlung präsentiert die Ständige Impfkommission (Stiko) neue Änderungen zur Impfung für Menschen, die bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Ebenso enthält die Empfehlung neue Informationen zum AstraZeneca-Impfstoff bezogen auf den Zeitraum zwischen den zwei Impfdosen und die Altersgrenze.

Durch die bisher immer noch eingeschränkte Impfstoffverfügbarkeit werden insbesondere Risikogruppen oder Personen mit hohen beruflichen Infektionsrisiko, wie es in den medizinischen Einrichtungen herrscht, bevorzugt. Doch die Stiko betont, dass diese Priorisierungsempfehlung nur solange gültig ist, bis endlich genügend Impfstoff vorhanden ist. Denn das Ziel ist es, allen Menschen den gleichen Zugang zu einer Impfung gegen Corona zu gewähren.

Keine Impfung für Personen, die Corona überstanden haben

Trotz der bisher vier in der EU zugelassenen Impfstoffe scheint es Deutschland noch immer zu wenig Impfdosen zur Verfügung zu haben, um die Ausbreitung des Virus wirksam einzudämmen. Bisher sind in Deutschland zwei mRNA-Impfstoffe, Biontech/Pfizer und Moderna, sowie ein Vektor-basierter Impfstoff, AstraZeneca, im Umlauf. Als vollständig geimpft gelten nur Personen, die zwei Impfdosen erhalten. Der neu zugelassenen Impfstoff von Johnson & Johnson ist noch nicht in Deutschland verfügbar, aber bereits nach einer Dosis vollständig wirksam.

Bevor mehr Impfdosen der verschiedenen Mittel hierzulande vorrätig sind, wird es also bei der bisher empfohlenen Impfreihenfolge bleiben. Doch was ist mit Menschen, die sich erstmal lieber nicht impfen lassen sollten? Auch hierfür gibt die Stiko Empfehlungen: Nun heißt es darin, dass immungesunde Personen, die eine Erkrankung mit Corona überstanden haben, zunächst keine SARS-CoV-2-Impfung erhalten sollen.

Die jüngste Empfehlung bezieht die Kommission aus neuen Daten zur "Immunogenität", also der Immunantwort auf die Covid-19-Impfung, und klinischen Beobachtungsstudien. Immungesunden Menschen, "die eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben", sollen frühestens sechs Monate nach der überstandenen Infektion eine Impfung erhalten, heißt es in der Empfehlung. Die Stiko begründet diesen Ratschlag einerseits mit dem weiterhin bestehenden Impfstoffmangel und andererseits mit der vorübergehenden Immunität nach einer Corona-Infektion.

Corona-Impfung nach Infektion: Schon eine Dosis reicht

Die aktuellen empirischen Beweise zeigen, dass nach überstandener Infektion eine Schutzwirkung von sechs bis acht Monate bestehen könne. Eine Impfung sei daher frühestens sechs Monate nach der Diagnose, unter Berücksichtigung der priorisierten Gruppen, sinnvoll. Dabei reiche eine Impfstoffdosis aus, da sich dadurch bereits eine hohe Zahl an Antikörpern erzielen lasse, die durch eine zweite Dosis

nicht weiter gesteigert werde. Ob und wann später eine zweite Corona-Impfung notwendig ist, steht noch nicht fest.

Menschen, bei welchen nach der Verabreichung der ersten Impfdosis ebenfalls "eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion" auftritt, müssen sich laut Empfehlung der Stiko auch gedulden. Mindestens sechs Monate müssen die Impflinge dann auf ihre zweite Impfstoffdosis warten.

Kampf gegen Covid-19: Impfstoff AstraZeneca gilt als geeignet

Zudem wurde das maximale Zeitintervall beim AstraZeneca Impfstoff verschoben. Der Impfstoff AstraZeneca wird von der Stiko grundsätzlich "als geeignet zum Individualschutz und zur Bekämpfung der Pandemie angesehen", betont die Empfehlung. Studien, die die Stiko in ihrer Empfehlung erwähnt, hätten gezeigt, "dass ein verlängertes Intervall zwischen der 1. und der 2. Impfdosis einen positiven Effekt auf die Höhe des Impfschutzes hat".

Aus diesem Grund empfiehlt die Kommission an die obere Grenze des Zeitintervalls zu gehen. Um die beste Schutzwirkung zu erzielen, wird ein Abstand von zwölf Wochen zwischen der ersten und der zweiten Impfstoffdosis befürwortet.

Außerdem gab die Kommission bekannt, dass seit 12.03.2021 das Vakzin AstraZeneca ab 18 Jahren empfohlen werden kann, so die Ärztezeitung. Die obere Altersgrenze fällt damit also weg. Zuvor war der Impfstoff nur für Menschen unter 65 Jahren freigegeben.

