Hunderte User*innen teilen auf Facebook Tabellen , in denen behauptet wird, dass es keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften in Bezug auf das Coronavirus gebe

Geimpfte können sich zwar trotzdem mit dem Coronavirus anstecken, der Krankheitsverlauf sei aber häufig milder

Forscher*innen sprechen den Impfstoffen eine Wirksamkeit von weit über 90 Prozent zu

Hunderte User*innen haben Anfang August auf Facebook die Behauptung geteilt, dass es keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften in Bezug auf das Coronavirus gebe. Die User*innen teilten dazu eine Tabelle, die angibt, dass beide Gruppen beim Schutz vor Corona-Infektionen, der Übertragung und der Schwere der Krankheitsverläufe mit denselben Folgen zu rechnen hätten.

User*innen behaupten, es gäbe keine Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften

Expert*innen, Behörden, Studien und Virologieverbände zeigen allerdings, dass Geimpfte in den genannten Bereichen durchaus besser geschützt sind als Ungeimpfte.

Die Tabellen führen Aussagen auf, die sowohl bei Geimpften als auch Ungeimpften abgehakt sind. So könnten beide Gruppen genauso sich selbst und andere mit Covid-19 infizieren sowie einen schweren und leichten Verlauf der Krankheit entwickeln.

Nach Angaben der Agence France Presse Deutschland (AFP) kursieren bereits seit April ähnliche Vergleiche in unterschiedlich gestalteten Tabellen. In einer Version wurde etwa die Behauptung hinzugefügt, dass beide Gruppen an Covid-19 sterben könnten, aber nur Geimpfte an der Impfung. Eine weitere Version weist ebenfalls auf Impfnebenwirkungen hin und behauptet, dass Corona-Maßnahmen für beide Gruppen weiter gleich gelten würden. Auch der Nutzen von Impfungen wird immer wieder unter Bezug auf pseudowissenschaftliche Argumente angezweifelt.

Expert*innen widersprechen den Behauptungen der Facebook-User*innen

Die aktuelle Behauptung, dass eine Impfung keinen Unterschied beim Schutz vor Covid-19 machen würde, passt in diese Reihe von falschen und irreführenden Behauptungen.

Die AFP hat dazu zunächst den Impfstoffforscher Dr. Torben Schiffner vom Universitätsklinikum Leipzig zu den Behauptungen der Tabelle befragt. Er fasste zusammen:

"Es gibt inzwischen eine große Anzahl von Studien aus mehreren Ländern, die eindeutig belegen, dass Impfstoffe einen hohen Schutz vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 bieten. Dies gilt sowohl für leichte, insbesondere aber auch für schwere Krankheitsverläufe. Weiterhin ist eine Weitergabe des Virus bei Geimpften deutlich unwahrscheinlicher als bei Ungeimpften. Auch wenn der Schutz der Impfstoffe nicht hundert Prozent erreicht, ist die in dem Vergleich suggerierte Äquivalenz Geimpfter und Ungeimpfter stark irreführend."

In Deutschland sind bereits 48,6 Millionen Menschen vollständig geimpft

In Deutschland wurden bis zum 20. August 48,6 Millionen Menschen vollständig geimpft. 35,7 Millionen (etwa 77 Prozent) von ihnen bekamen den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Rund zehn Prozent erhielten Moderna, sieben Prozent den Impfstoff von Astrazeneca und fünf Prozent den Impfstoff von Janssen.

Alle vier Covid-19-Impfungen bieten dabei keinen 100-prozentigen Schutz vor Infektionen. Sie reduzieren allerdings die Wahrscheinlichkeit, sich und andere zu infizieren. Je mehr Menschen geimpft seien, desto weniger Menschen kämen mit dem Virus in Kontakt, schreibt die WHO. Bei genügend Geimpften könne sich dieser gar nicht mehr ausbreiten. Forschende kamen auch zu dem Ergebnis, dass die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer einen Infektionsschutz von 95,3 Prozent bietet.

Auch deutsche Behörden sprechen von einer hohen Wirksamkeit gegen Infektionen. So schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI): "Nach derzeitigem Kenntnisstand (23. Juli 2021) bieten die Covid-19-mRNA-Impfstoffe BioNTech/Pfizer und Moderna eine hohe Wirksamkeit von etwa 95 Prozent." Die Behörde kommt in einem Vergleich von Geimpften und Ungeimpften zum Schluss: "Wenn eine mit einem Covid-19-Impfstoff geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken." Für Moderna sprechen die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basierend auf klinischen Studien von einer Wirksamkeit von 94,1 Prozent.

Alle Corona-Impfstoffe bieten einen sehr hohen Schutz

Auch die Vektor-Impfstoffe bieten einen hohen Schutz. Das RKI spricht bei Astrazeneca/Vaxzevria von bis zu 80 Prozent. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) spricht dem Impfstoff in Bezug auf vier klinische Studien einen Schutz von etwa 60 Prozent zu. Der Covid-19-Impfstoff des Herstellers Janssen bietet laut RKI etwa 65 Prozent Schutz im Vergleich zu Ungeimpften und laut CDC 66,3 Prozent.

Ein Impfschutz ist niemals 100-Prozentig. Es gibt ein Restrisiko, sich dennoch mit Covid-19 anzustecken. Stecken sich Geimpfte an, spricht das RKI von einem "Impfdurchbruch" oder "Impfversagen". Das kann den Angaben der Behörde zufolge an individuellen Gründen liegen, die einen Aufbau des Impfschutzes einschränken oder auch an Fehlern bei der Verabreichung oder Herstellung des Impfstoffes. So kommt es etwa zu Meldungen über bisher 10.000 Impfdurchbrüche in Deutschland. Aktuell sind in Deutschland rund 49 Millionen Menschen geimpft. Impfdurchbrüche sind in Deutschland laut RKI sehr selten. Stand 29. Juli lagen sie bei 0,74 Prozent aller vollständig Geimpften.

Sars-Cov-2-Mutationen können laut RKI den Impfschutz dabei durchaus beeinflussen. Auf der RKI-Seite heißt es, dass "aktuelle Studien zeigen, dass die verfügbaren Impfstoffe auch gegen Virusvarianten wirksam sind" und der Impfschutz lediglich "gering bis mäßig" verringert sei.

Die Corona-Impfstoffe wirken auch gegen Virus-Mutationen

Das RKI schreibt in Bezug auf die aktuell dominierende Delta-Variante außerdem: Nur bei einer unvollständigen Impfserie (eine Dosis) sei eine deutlich verringerte Wirksamkeit von 35 Prozent gegen die Deltavariante nachgewiesen worden. Eine im Juli 2021 im "New England Journal of Medicine" erschienene Studie kam zum Ergebnis, dass es unter den mit Pfizer/Biontech doppelt Geimpften bei Delta 88 Prozent weniger symptomatische Infektionen als in der Kontrollgruppe gab. Bei der ursprünglichen Virus-Variante Alpha lag die Wirksamkeit von zwei Dosen noch bei 93,7 Prozent.

Das RKI erklärt dazu auf seiner Homepage: "Auf Basis der bisher vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Viruslast bei Personen, die trotz Impfung mit Sars-CoV-2 infiziert werden, stark reduziert und die Virusausscheidung verkürzt ist."

Geimpfte spielen demnach bei der Verbreitung der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr. "In der Summe ist daher das Risiko einer Virusübertragung stark vermindert", schreibt das RKI.

Der Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften ist irreführend

Auch das Paul-Ehrlich-Institut sieht keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit. "Zudem ist davon auszugehen, dass es keine weitreichenden Veränderungen in diesem Bereich geben wird, weil das auch die Fähigkeit des Virus beeinflussen könnte, in die Zielzelle einzudringen", schreibt das Paul-Ehrlich-Institut dort ebenfalls.

Eine der oben genannten Quellen des Impfstoff-Forschers Schiffner erklärt für den Impfstoff von Biontech/Pfizer, dass die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Geimpften anzustecken, um 65 Prozent geringer ist als bei einem Ungeimpften.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der auf Facebook kursierende Vergleich von Geimpften und Ungeimpften irreführend ist. Geimpfte können sich und andere zwar mit Covid-19 anstecken, das Risiko dafür ist aber sehr viel geringer als bei Ungeimpften. Auch zeigen Studien, dass Geimpfte sehr viel seltener schwere oder tödliche Krankheitsverläufe haben als Ungeimpfte. Die Impfung macht also einen Unterschied. Weil gerade bei neuen Virus-Varianten ein Restrisiko bestehen bleibt, gelten für Geimpfte auch weiterhin Einschränkungen. Sie haben dennoch Erleichterungen, die Ungeimpfte nicht haben.