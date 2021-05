Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland schreitet voran

Immer mehr Menschen bekommen Termine für ihre Erst- und Zweitimpfungen

Wir erklären Ihnen, was Sie mitbringen müssen

Was Sie vor und nach einer Corona-Impfung beachten müssen, lesen Sie hier

Die Zahl der verabreichten Impfdosen in Deutschland steigt wöchentlich. Und so haben derzeit viele Menschen ihre erste Impfung vor den Augen - und sind unsicher, was sie beachten müssen. Vor dem Piecks ergeben sich häufig Fragen. Muss ich im Vorfeld etwas beachten? Was muss ich zum Impftermin mitbringen? Wir haben deshalb Verhaltenstipps gesammelt, aber auch wichtige Dokumente, die beim Termin im Impfzentrum oder beim Hausarzt nicht fehlen dürfen.

Corona-Impfung: Das müssen Sie mitbringen

Einladung: Für Impfungen in Impfzentren ist der Nachweis des Termins unerlässlich. Bringen Sie die Einladung nicht mit, dürfen Sie das Impfzentrum ggf. nicht betreten. Anders könnte das beim Hausarzt sein, der seine Stammpatienten kennt.





Impfausweis : Das kleine gelbe Büchlein als Ticket zur Freiheit - dafür muss der Impfpass gefunden und mitgenommen werden. Im Impfausweis wird die Impfung eingetragen, so können Sie nachweisen, dass Sie bereits eine Impfung erhalten haben. Wer den Impfpass nicht findet, bekommt beim Hausarzt oder im Impfzentrum eine Ersatzbescheinigung ausgestellt.





Aufklärungsblatt: Häufig werden im Vorfeld einer Impfung Merk- oder Aufklärungsblätter ausgeteilt, die unterschrieben abgegeben werden sollen. Die entsprechenden Dokumente gibt es aber auch im Internet. Wer möchte, kann sich ein Merkblatt für mRNA-Impfstoffe wie Biontech und ein Merkblatt für Vektor-Impfstoffe wie Astrazeneca bereits vorher durchlesen und zum Impftermin mitnehmen.

Viele Fragen drehen sich auch darum, ob und wie sich Menschen vor oder in den Tagen nach ihrer Impfung verhalten sollen. Wichtig zu wissen: Vor einer Impfung muss an sich nichts Spezielles beachtet werden. Sie müssen also im Vorfeld auf nichts verzichten. Einen Corona-Test müssen Sie vor der Impfung nicht machen, sofern Sie keine Symptome haben. Eine unbemerkte Infektion mit dem Virus beeinflusst die Verträglichkeit der Impfung nicht negativ.

Das sollten Sie VOR der Impfung beachten:

Sollten Sie Vorerkrankungen haben, teilen Sie dies dem Personal im Impfzentrum oder ihrem Hausarzt mit. Zudem sollten Sie folgendes beachten beziehungsweise mitteilen:

Wenn Sie in den letzten Tagen oder am Tag der Impfung Fieber hatten bzw haben.

hatten bzw haben. Mögliche Allergien sollten in jedem Fall vorher angesprochen werden.





sollten in jedem Fall vorher angesprochen werden. Falls Sie eine Blutungsstörung haben oder Blutverdünner einnehmen, teilen Sie dies mit.





haben oder einnehmen, teilen Sie dies mit. Immungeschwächte Personen sollten dies auch vor der Impfung mitteilen - das gilt auch für Menschen, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem beeinträchtigen.





sollten dies auch vor der Impfung mitteilen - das gilt auch für Menschen, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem beeinträchtigen. Falls Sie schwanger sind oder planen, schwanger zu werden, sollten Sie das auch vor der Impfung kommunizieren. Ebenso, wenn Sie derzeit ein Kind stillen .





sind oder planen, schwanger zu werden, sollten Sie das auch vor der Impfung kommunizieren. Ebenso, wenn Sie derzeit ein . Falls Sie bereits in der Vergangenheit Probleme bei Impfungen hatten, sprechen Sie dies auch vor ihrer Impfung an.

Einige Experten raten dazu, in den Tagen nach der Impfung auf Alkohol zu verzichten. Der Grund: Alkohol schwächt das Immunsystem und kann gleichzeitig die Wirkung des Impfstoffs beeinträchtigen.

Doch es gibt weitere Tipps, was man nach der Impfung besser bleiben lassen sollte.

Das sollten Sie NACH der Impfung beachten:

Sport sollte in den Tagen nach der Impfung vermieden werden. Ein wenig Bewegung ist gut und sinnvoll, extremen Belastungen sollte man seinen Körper aber nicht aussetzen.





Aus diesem Grund sollen Sie nach der Impfung mindestens 15 Minuten zur Beobachtung am Impfort bleiben.





am Impfort bleiben. Zu empfehlen ist es, genügend zu trinken - bestenfalls Wasser. So wird das Blut im Körper ausreichend dünn gehalten und Thromboseerkrankungen vorgebeugt.

Übrigens: Übliche Impfreaktionen sind Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Die Einstichstelle am Arm macht sich, wie bei den meisten anderen Impfungen auch, einige Tage lang bemerkbar. Das ist normal, ein Grund zur Sorge besteht nicht. Anders ist es bei Nebenwirkungen, die nach einigen Tagen auftreten können. Hier haben wir mögliche Impfreaktionen für Sie gesammelt: