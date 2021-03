Neuer Impfstoff von Johnson & Johnson seit vergangener Woche in der EU zugelassen

seit vergangener Woche in der EU zugelassen Hoher Schutz vor Krankenhausaufenthalten und tödlichen Verläufen

Voraussichtlicher Schutz vor Mutationen

EU soll 200 Millionen Dosen erhalten

Seit dem vergangenen Donnerstag (11.03.2021) ist das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu allen anderen bisher zugelassenen Impfstoffen benötigt es lediglich eine einmalige Injektion des Impfstoffes.

Wie effektiv ist der Impfstoff von Johnson & Johnson?

Zur Wirkungsweise erläuterte die EMA, der Impfstoff von Janssen-Cilag International N.V, einer Tochterfirma von Johnson & Johnson bereite den Körper darauf vor, sich selbst gegen Covid-19 zu wehren. Das Vakzin nutze dafür ein sogenanntes Adenovirus, das so verändert worden sei, dass das Gen zur Produktion eines sogenannten Sars-Cov-2-Spike-Proteins enthalten sei. Dieses Gen werde in die Körperzellen geschleust. Diese nutzten das Gen zur Produktion des Spike-Proteins. Das wiederum rege die Produktion von Antikörpern an und aktiviere die Abwehr durch weiße Blutkörperchen.

Um die Effizienz des Vakzins zu ermitteln wurde eine Studie mit 44.000 Probanden aus verschiedenen Regionen und Altersgruppen durchgeführt, von denen die Hälfte mit dem Impfstoff von Janssen geimpft wurde. Nach Zwischenergebnissen seiner klinischen Tests hatte der Hersteller bekannt gegeben, dass der Impfstoff vier Wochen nach Verabreichung einen 66-prozentigen Schutz vor mittleren oder schweren Corona-Krankheitsverläufen biete. Die Wirksamkeit gegen schweren Erkrankungen wurde mit 85 Prozent angegeben.

Die Werte liegen etwas unter denen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, gelten aber immer noch als gut. Im Interview mit dem Tagesspiegel gibt der Entwickler Johan van Hoof an, dass die Wirksamkeit mit der Zeit zunehmen würde. Dies liege daran, dass der Körper die Immunantwort entsprechend mit der Zeit aufbauen würde.

Johnson & Johnson-Entwickler: 100-prozentiger Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Todesfällen

Bezüglich des Schutzes vor tödlichen Verläufen sieht Johnson & Johnson sehr vielversprechend aus. Während tödliche Verläufe nach 14 Tagen bereits in 85 Prozent der Fälle unterbunden werden können, liegt die Schutzwirkung vor Krankenhausaufenthalten und tödlichen Verläufen nach 4 Wochen bei 100 Prozent. "Es ist ein sehr guter Schutz, der gegen die entscheidenden Faktoren bei einem Ausbruch wirkt: Schutz vor schweren Verläufen mit Krankenhausaufenthalt und vor Todesfällen", erklärte van Hoof.

Auch vor anderen Corona-Varianten soll der Impfstoff eine Schutzwirkung entfalten können. Bei den Virenproben aus südafrikanischen Studiengebieten konnten rund 95 Prozent der Coronainfektionen auf die südafrikanische Mutante zurückgeführt werden, welche nach Entwickler van Hoof die gefährlichste Variante darstellt. Die Schutzwirkung, die von Johnson & Johnson ausgeht, wurde somit bereits erfolgreich gegen diese Mutante getestet. Da sie außerdem die Mutationen der britischen Variante B 1.1.7 enthält, kann davon ausgegangen werden, dass das Vakzin auch gegen andere Mutanten hilft.

Bis jetzt ist noch nicht klar, ob der Impfstoff auch vor der Übertragung einer Infektion schützt. Ebenso wenig steht fest, ob eine geimpfte Person den Virus trotzdem noch mit sich führen kann.

"Kein Anlass zur Sorge" - Mögliche Nebenwirkungen werden bereits erforscht

Neben der Wirksamkeit wird außerdem erforscht, inwieweit der Impfstoff Nebenwirkungen herbeiführen kann. Aus den knapp 200.000 Menschen, die auf der gleichen Basis geimpft wurden, konnten keine ungewöhnlichen Nebenerscheinungen festgestellt werden. Die EMA berichtet, dass bei knapp mehr als 10 Prozent der geimpften Personen Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Übelkeit auftreten. Dem Entwickler zufolge besteht somit "kein Anlass zur Sorge".

Von Johnson & Johnson hat die EU-Kommission Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Insgesamt möchte das Unternehmen bis zum Ende des Jahres eine Milliarde Dosen Impfstoff zur Verfügung stellen, wie Entwickler Johan van Hoof im Interview mit dem Tagesspiegel erklärte. Es sei das Ziel, die ganze Welt mit dem Vakzin zu versorgen. Daher würde dies auch während der pandemischen Notlage zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden.

Von der Leyen stand zuletzt wegen des Impfstoffmangels in Europa enorm unter Druck. Ab dem zweiten Quartal soll sich die Lage aber nach Erwartung der EU-Kommission so oder so entspannen. Nach 100 Millionen Impfdosen in den ersten drei Monaten sollen von April bis Juni noch einmal 300 Millionen Dosen der bereits zugelassenen Impfstoffe geliefert werden. Hinzu kommen jetzt auch die bestellten Dosen von Johnson & Johnson.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.