Corona-Immunität nach Infektion? Zweite Covid-19-Ansteckungen häufen sich

Wie lange hält eine Immunität gegen "Covid-19" an? Diese Frage stellen sich einige Forscher. Anlass dafür sind Fälle, in denen sich Patienten ein zweites Mal mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" infiziert haben. Ein aktuelles Beispiel kommt aus den USA: Dort ist ein 25-jähriger Mann erneut an "Covid-19" erkrankt. Dabei reagiert sein Körper heftiger als zuvor, die Symptome sind heftiger. Darüber wurde unter anderem von Wissenschaftlern der "Universität Nevada" im Fachmagazin The Lancet berichtet.

Ein Fall aus Hongkong war die erste Zweitinfektion, über den in der Wissenschaft diskutiert wurde. Ein Forscherteam der "Universität Hongkong" stellt ihn im Fachmagazin Clinical Infectious Diseases vor: Ein 33-Jähriger steckte sich erstmals im März 2020 mit dem Coronavirus an. Nun, Ende August 2020, kam es zu einer zweiten Infektion. Anders als im Fall des 25-jährigen US-Amerikaners fielen beim 33-Jährigen die Symptome bei der Erstansteckung heftiger aus.

Zwei Coronavirus-Versionen: Mann wiederholt infiziert

Die Wissenschaftler aus Hongkong haben nun Viren aus beiden Infektionen untersucht. In der Studie heißt es, dass sich der Patient beim ersten Mal mit einem in China kursierenden Coronaviren-Stamm angesteckte. Beim zweiten Mal handelte es sich um Viren europäischer beziehungsweise US-amerikanischer Herkunft, so die Forscher. Sprich: Der Mann infizierte sich mit zwei Versionen von "Sars-CoV-2".

Über die genauen Hintergründe der Forschung berichtet unter anderem das "Deutsche Ärzteblatt". Nach der Publikation aus Hongkong wurden neue Fälle bekannt, unter anderem ein Fall aus Belgien. Wissenschaftler der "Universität Löwen" berichteten von einer 51-Jährigen, die sich zweifach ansteckte. Auch in den Niederlanden kam es laut Angaben des TV-Senders NOS zu zwei ähnlichen Fällen.

Zweite Corona-Infektion: Klärt eine Studie aus dem Jahr 1990 auf?

Da sich die Fälle von Zweitinfektionen aktuell häufen, liegt die Ursachenforschung im Fokus der Wissenschaft. Ein Forscher der "Universität Nevada", der den eingangs erwähnten Fall des 25-Jährigen untersucht, zieht eine Studie aus dem Jahr 1990 als Erklärungsansatz heran. Darin wurde das Coronavirus "229E" analysiert und festgestellt, dass die Immunität gegen die Viren nach einem bis drei Jahren verloren ging. Allerdings handelte es sich dabei um eine harmlosere Variante von "Sars-CoV-2". Bei allen untersuchten Probanden kam es nach der Erstinfektion zu einem Anstieg der Antikörperzahl. Bereits zwölf Wochen nach der Ansteckung stoppte dieser Prozess jedoch und die Antikörper-Bildung wurde eingestellt.

Inwiefern die Erkenntnisse der Studie von 1990 Hinweise bieten oder gar übertragbar auf das neuartige Coronavirus sind, ist unklar.

Die Wissenschaftler verweisen allesamt darauf, dass das Phänomen weiterhin untersucht werden müsse und weitere Studien notwendig seien. Diese Entwicklung ziehen die Wissenschaftler als eine Erklärung für mögliche Zweitinfektionen heran.

