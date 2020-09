Forscher mit hoffnungsvoller These: Corona-Immunität durch Mundschutz?

Monica Gandhi und George W. Rutherford, Forscher aus den USA, stellen in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine die Vermutung an, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit bei der Immunisierung gegen das neuartige "Sars-CoV-2"-Virus helfen könnte.

Die Wissenschaftler betonten auch, dass diese Hypothese erst noch geprüft werden muss. Wenn sich die Vermutung bestätigt, könnte ein Großteil der Bevölkerung mit einer milden Infektion immun gegen das Virus werden.

Immunität trotz Maske: Forscher halten Variolisierung für möglich

Das Tragen einer Alltagsmaske soll uns eigentlich vor dem Coronavirus schützen. Trotzdem gelangt ein kleiner Teil der Atemtröpfchen nach außen. Diese geringe Anzahl an Aerosolen kann theoretische eine Infektion beim Gegenüber auslösen, jedoch verlaufe sie bei einem gesunden Menschen milde oder sogar symptomfrei.

Dadurch könne trotzdem eine Immunisierung beim Infizierten stattfinden, da eine kleine Menge an Tröpfchen dafür schon ausreichen könnten. Das Tragen einer Alltagsmaske könnte also sowohl die Ausbreitung des Virus eindämmen als auch den Schweregrad der Erkrankung senken.

Bereits bei einigen vergangenen Epidemien, bei denen es für den Krankheitserreger noch keinen Impfstoff gab, zeigte Variolisierung Erfolg. Variolosierung bezeichnet die absichtliche Ansteckung mit einem Erreger, mit dem Ziel, durch eine milde Infektion Immunität auszulösen. Bei Pocken wurde diese Methode beispielsweise verwendet.

