Corona: Herzinfarkte fallen schlimmer aus - Kardiologe mit dringendem Appell

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden die Verläufe von Herzinfarkten deutlich schwerer

Gleichzeitig werden weniger Herzinfarkte im Krankenhaus behandelt

Kardiologe appelliert: "Wenn Sie krank sind, gehen Sie unbedingt zum Arzt!"

Im Jahr 2020 wurden bis zu 40 Prozent weniger Herzinfarkte im Krankenhaus behandelt. "Das gibt Grund zur Sorge, denn das bedeutet nicht, dass auch weniger Menschen einen Herzinfarkt erlitten haben, sondern dass diese vermutlich zu Hause ausgehalten wurden", erklärt Prof. Dr. Holger Thiele, Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie - Helios Stiftungsprofessur am Herzzentrum Leipzig in einer Mitteilung vom Montag (22.03.2021). Gleichzeitig gab es einen Anstieg von schweren Verläufen nach einem Herzinfarkt. "Wir haben einige Patienten gesehen, die schwere Komplikationen nach einem Herzinfarkt entwickelt haben, die wir in dieser Form in den vergangenen Jahren nicht mehr gesehen haben", berichtet der Kardiologe. Das liege vor allem daran, dass Patienten mit Symptomen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus erst später zu einem Arzt gegangen seien.

Herzinfarkte fallen schwerer aus - Kardiologe mit Appell

Bereits in der ersten Corona-Welle gab es rund 30 Prozent weniger Patienten in den Notaufnahmen. Gleichzeitig war der Verlauf eines Herzinfarktes deutlich schwerer. Dies sei ein Grund, warum die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit 2020 laut dem Deutschen Ärzteblatt gestiegen sei, sagt Thiele. Der Kardiologe rät deshalb, die eigene Gesundheit ernst zu nehmen und Notaufnahmen aufzusuchen: "Wenn Sie krank sind, gehen Sie bitte unbedingt zum Arzt!"