Als im März 2020 zum ersten Mal in Deutschland ein Lockdown wegen des Coronavirus beschlossen wurde, gab es rund 16.000 Erkrankte und fast 50 Todesopfer. Rund zwei Jahre später haben wir neben vielen positiven Entwicklungen und wissenschaftlichen Fortschritten auch einige Rückschläge im Kampf gegen das Virus hinnehmen müssen. Etwa die verschiedenen Mutationen, wie zuletzt Omikron. Diese Variante erwies sich als vielfach ansteckender als die erste Virusvariante. Auch aus diesem Grund zählt das Robert-Koch-Institut (RKI) bis heute mehr als 21 Millionen Infektionen mit teilweise schweren Folgeschäden und 130.000 Todesopfer.

Trotzdem haben Forschende und Expertinnen wie Experten uns Handlungsoptionen wie die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) oder die Impfung an die Hand gegeben. Insbesondere letztere stellt sich als das wirksamste Mittel im Kampf gegen das Virus heraus. Dass die Impfstoffe massive Vorteile für das Immunsystem gegen das Coronavirus bieten, wurde bereits von mehreren wissenschaftlichen Erhebungen bestätigt. Dennoch stagniert die Impfbereitschaft in Deutschland. Rund 24 Prozent der Bevölkerung wollen sich nicht gegen das Virus impfen lassen - trotz tagtäglich weiterhin extrem hohen Infektionszahlen und den bislang noch nicht absehbaren Langzeitfolgen.

Vulnerable Menschen sind die Leidtragenden - Stiko reagiert

Vorwiegend für ältere und immungeschwächte Menschen stellt sich die aktuelle Situation als so gefährlich wie nie zuvor dar. Da aktuell so viele Menschen infiziert sind und inzwischen auch die Corona-Schutzmaßnahmen zu einem Großteil aufgehoben wurden, ist es nun einfacher denn je sich mit dem Virus anzustecken. Möglich ist das, weil Omikron vor allem in die oberen Atemwege eindringt. So können Infizierte bereits beim Ein- und Ausatmen viele Viren ausstoßen.

Auch wenn die Omikron-Variante in der Regel weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht, so ist sie "doch alles andere als ein Schnupfen", sagte Virologin Sandra Ciesek der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Um den Schutz der vulnerablen Gruppen vor dem Virus weiterhin gewährleisten zu können, beschloss die Ständige Impfkommission (Stiko) Anfang Februar die vierte Corona-Impfung. Die Empfehlung richtet sich dabei an:

Menschen ab 70 Jahren

Betreuerinnen und Betreuer sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Krankheitsverläufe in Eingliederungshilfe-Einrichtungen

Menschen mit schwachem Immunsystem ab fünf Jahren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 16 Jahren, die in medizinischen Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten, insbesondere Menschen, die im direkten Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner-Kontakt stehen

Forschungsdaten zeigen: Corona-Impfung ist der effektivste Schutz

Bei gefährdeten Personengruppen soll die vierte Impfung frühestens rund drei Monate nach der Booster-Impfung verabreicht werden. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen sollen nach rund sechs Monaten mit der zweiten Booster-Impfung bedacht werden. Wer nach der Auffrischungsimpfung bereits an dem Coronavirus erkrankt ist, für den empfiehlt die Stiko keine weitere Impfung.

Laut Stiko würden "aktuelle Daten zeigen, dass der Schutz nach der ersten Auffrischimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikron-Variante innerhalb weniger Monate abnimmt". Das sei "speziell für Menschen ab 70 Jahren und für Personen mit Immunschwäche bedeutsam, da diese das höchste Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf nach einer Infektion haben". Denn mit der zweiten Auffrischungsimpfung lasse sich der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf wieder verbessern. Mit einem ersten "Booster" sei man bereits "sehr gut" vor einem schweren Krankheitsverlauf und dem Tode geschützt, allerdings könne mit einer weiteren Booster-Impfung die Immunreaktion bei einer etwaigen Erkrankung wieder verstärken. Einen vollständigen Schutz gebe es aber bei keiner der Auffrischungsimpfungen.

Dass die vierte Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus Wirkung zeigt, belegt eine Studie aus Israel, die am 16. März im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht worden ist. Dort haben Ärztinnen und Ärzte bereits sehr früh mit der vierten Corona-Impfung begonnen. Untersucht wurden Erwachsene, die vier Monate nach der dritten Impfung die zweite Booster-Impfung bekommen haben.

Studienergebnisse erfolgversprechend - aber nicht für jede Altersgruppe

Die Studie zeigt: Die Antikörper vermehren sich zwar stark, werden aber mit der Zeit - wie schon bei der ersten Booster-Impfung - weniger. Zudem scheint eine zweite Booster-Impfung bei jungen Menschen wenig Nutzen zu haben. Bei Jüngeren erhöhten sich zwar nach der Impfung die Zahl der Antikörper wieder, waren aber vergleichbar mit denen nach einer Drittimpfung. Ein Anstieg der Antikörper, wie bei der Drittimpfung, konnte bei dieser Altersgruppe jedoch nicht wieder verzeichnet werden. Damit eigne sich die Impfung, um einen ähnlichen Schutz wie nach der Drittimpfung wiederherzustellen. Die Ergebnisse führen dazu, dass die vierte Impfung wissenschaftlich umstritten ist. Es wird derzeit diskutiert, ob die zweite Booster-Impfung in Deutschland für alle Menschen verpflichtend werden sollte.

Sie Stiko empfiehlt bislang ausschließlich die zweite Booster-Impfung für vulnerable Gruppe. Eine Empfehlung für alle könnte jedoch – abhängig von der Infektionslage – zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zudem könnten auch neue Impfstoffe noch einmal für eine neue Empfehlung der Stiko sorgen. Sowohl Moderna als auch Biontech arbeiten an Omikron-Impfstoffen. Moderna plant mit dem angepassten Impfstoff für August. Jedoch warte man noch auf klinische Daten, ob der angepasste Impfstoff einen besseren Schutz biete als eine vierte Dosis des bereits erhältlichen Impfstoffes. Biontech-Chef Ugur Sahin rechne damit, sein Omikron-Vakzin im April oder Mai anbieten zu können.