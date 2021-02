Bundesregierung und Pflegeeinrichtungen suchen Freiwillige

Nur für den Einsatz während der Corona-Pandemie

während der So geht's: Registrieren und helfen

Viele Pflegeeinrichtungen, Corona-Testzentren oder Impfzentren arbeiten mittlerweile am Limit. Um dringende Unterstützung wird geben. Deshalb rufen die Einrichtungen und die Bundesregierung dazu auf, sich als freiwilliger Helfer für die pflegerische Versorgung während der Corona-Pandemie zu engagieren.

Personal-Not: Freiwillige Pflege-Hilfskräfte gesucht

Die freiwilligen Pflege-Helfer sollen dazu beitragen, dass die pflegerische Versorgung im stationären und ambulanten Bereich durch erschwerte Bedingungen durch die Corona-Pandemie aufrechterhalten werden kann. Durch Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen und damit verbundene Quarantänemaßnahmen stehen Einrichtungen immer wieder vor der Herausforderung, für genügend Personal zu sorgen.

Wer sich dazu entscheidet, freiwillig zu helfen, kann sich im Pflegepool Bayern unter www.pflegepool-bayern.de registrieren. Da es dafür notwendig ist, Mitglied einer freiwilligen Hilfsorganisation zu sein, hat das Bayerische Rote Kreuz speziell dafür ein vereinfachtes Beitrittsverfahren ins Leben gerufen. Dieses ist an die Rahmenbedingungen des Pflegepools Bayern angepasst. Näheres dazu finden Sie ebenfalls auf der Seite des Pflegepools Bayern.

Seitens der Bundesregierung heißt es, dass neben Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen, sich auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung melden können. Registrierungen können hierzu unter der gebührenfreien Hotline 0800 4555532 montags bis freitags von 08 bis 18 Uhr erfolgen. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe.

Lohnfortzahlung: Helfer und deren Arbeitgeber haben Anspruch

Ein entsprechender Einsatz kann auch dann erfolgen, wenn sich Freiwillige in einem anderen aktiven Arbeitsverhältnis befindet. Dabei besteht für die Helferin beziehungsweise den Helfer währenddessen ein Anspruch auf Lohnfortzahlung und auch der abstellende Arbeitgeber hat Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten.

Aktuell werden freiwillige Helfer besonders in Stadt und Landkreis Ansbach gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ansbach am Mittwoch (17. Februar 2021). Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger an den Pflegeberater und Pflegeleiter am Landratsamt Ansbach, Herr Lechler unter der Telefonnummer 0981 / 468-5220 wenden.