Neue Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gelten ab Mittwoch (15. September 2021)

Lage in Kliniken wichtiger als Infektionszahlen

Arbeitgeber in bestimmten Branchen dürfen Impfstatus abfragen

Neue Corona-Kriterien und Impfstatus-Auskunft treten in Kraft: Für den Kampf gegen die Corona-Pandemie im Herbst und Winter können jetzt weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Von Bundestag und Bundesrat beschlossene Neuregelungen zu den Bewertungskriterien der Pandemielage und zu Auskünften zum Impfstatus von Beschäftigten wurden am Dienstag im Bundesgesetzblatt verkündet und treten damit am Mittwoch (14. September 2021) in Kraft.

Neue Corona-Maßnahmen ab 15. September: Zahl der Covid-Patienten in Kliniken als Messlatte

Wesentliche Messlatte zur Lage-Einschätzung soll demnach die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken sein.

Diese soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen nicht mehr als so aussagekräftig gelten. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren".

Die Länder sollen dann jeweils festlegen können, wo kritische Schwellen liegen, ab denen weitergehende Alltagsbeschränkungen greifen.

Arbeitgeber dürfen Impfstatus von Mitarbeitern abfragen

Zudem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

Wie tagesschau.de berichtet, werde zu diesem Zweck das Infektionsschutzgesetz (IfSG) geändert. Betroffen seien Berufsfelder, auf die in den ersten beiden Absätzen des § 36 IfSG verwiesen wird, also etwa Schulen, Kindertageseinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte oder Justizvollzugsanstalten. Schon länger ist im IfSG geregelt, dass etwa die Betreiber von Krankenhäusern oder ambulanten Pflegediensten ihre Angestellten nach dem Impfstatus fragen dürfen. Es handele sich also laut tagesschau.de um Arbeitsumfelder, in denen ein enger Kontakt zwischen oftmals größeren Gruppen von Menschen unausweichlich ist. In allen anderen beruflichen Umfeldern ist ein Fragerecht nicht vorgesehen.

Generell gilt das "neue" Fragerecht auch nur, solange der Bundestag eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" festgestellt hat.

Auskunftsverweigerern drohen Konsequenzen

Für die Angestellten besteht Auskunftspflicht. Wenn der Arbeitgeber berechtigterweise fragt, dann müssen die Angestellten auch wahrheitsgemäß antworten. "Es handelt sich um eine Auskunftspflicht des Arbeitnehmers. Ein Verstoß nach einer arbeitgeberseitigen Aufforderung ist eine Pflichtverletzung und kann - gegebenenfalls nach erneuter ausdrücklicher Aufforderung zur Auskunftserteilung - mit Abmahnung bis hin zur Kündigung sanktioniert werden", sagt der Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott zu tagesschau.de.

Da es keine allgemeine staatliche Impfpflicht gibt, können auch Arbeitgeber diese nicht eigenständig am Arbeitsplatz einfordern. Ebenfalls ist gesetzlich geregelt, dass Arbeitnehmer nicht bei "Vereinbarungen oder Maßnahmen" benachteiligt werden dürfen, wenn sie in zulässiger Weise ihre Rechte ausüben. Darunter fällt auch der Verzicht auf die Impfung, eben weil es keine allgemeine Impfpflicht gibt. Im Einzelfall müssen dann laut tagesschau.de die Arbeitsgerichte entscheiden, ob so ein Fall vorliegt.

Allerdings können Arbeitgeber die erlangte Information verwenden, etwa zur Organisation der eigenen Arbeitsabläufe. Denkbar wäre, dass Ungeimpfte etwa andere Arbeitsplätze zugewiesen bekommen. Voraussetzung dafür wäre, dass das geboten ist, um zu verhindern, dass andere Angestellte oder Kunden, Patienten oder Schüler gefährdet werden. Auch sagen einige Arbeitsrechtler, dass der Zugang zu öffentlichen Räumen, wie etwa einer Kantine, beschränkt werden könnte.

Neben den Änderungen im Infektionsschutzgesetz tritt auch das Gesetz in Kraft, mit dem ein Hilfsfonds nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli eingerichtet wird. Für den Wiederaufbau vor allem im Westen Deutschlands sollen in den nächsten Jahren bis zu 30 Milliarden Euro bereitgestellt werden.