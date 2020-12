Erste Klinik in Deutschland muss Triage anwenden.

Die Beatmungsgeräte reichen nicht aus.

Die Patienten können nicht verlegt werden.

Ärzte müssen entscheiden, wen sie behandeln und wen nicht.

Wie wir bereits im März berichteten, sind Triagen nicht unüblich in Fällen, wo die Beatmungsgeräte nicht ausreichen. Der Begriff Triage stammt vom französischen Verb "trier", was "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet.

Damals wurde noch gemutmaßt, ob es überhaupt zu der Situation in Deutschland kommen wird, in welcher ein Arzt entscheiden muss: Dieser Patient bekommt ein Beatmungsgerät und dieser nicht. Nun ist dieses Horror-Szenario Realität geworden.

Erste Klinik in Sachsen muss Triage wegen Corona anwenden

Wie unter anderem t-online und faz berichtet, hat sich die Situation im Krankenhaus in Zittau (Sachsen) immer weiter zugespitzt. Die Ärzte mussten dort mehrmals entscheiden, welche Patienten Sauerstoff bekamen und welche nicht, wie der Chef des Krankenhauses nun mitteilt.

Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH, teilte in einem Videoforum am Dienstagabend, 15.12.2020, mit, dass im Krankenhaus Zittau schon mehrfach triagiert werden musste. Es habe nicht genug Beatmungsbetten gegeben. Mengel sagte, ein kleines Team entscheide kurzfristig, wie die Patienten behandelt werden. Es werde versucht, den Patienten, für den es keine Versorgung gibt, in eine andere Klinik zu verlegen. "Aber wir sind im Epizentrum, manche Häuser nehmen gar nicht mehr auf", und auch in Westsachsen seien die Kliniken voll, berichtet der Direktor t-online. Es ist auch schon passiert, dass es für einen nicht verlegungsfähigen Patienten keine Hilfe mehr gab. Mengel plant nun Patienten auch in andere Bundeslänger zu verlegen.

Der Landkreis Görlitz, in dem die Klinik liegt, gehört zu den krassesten Corona-Hotspots in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 532 je 100 000 Einwohnern. Dem Kreis zufolge wurden 263 Corona-Patienten stationär in den Kliniken des Landkreises Görlitz behandelt, 25 davon intensivmedizinisch (Stand Dienstagmittag).

In Bayern ist das bisherige jüngste Kind im Zusammenhang mit Corona gestorben.