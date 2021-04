Corona Deutschland: Digitaler Impfpass schon im Sommer nutzbar? Das ist geplant

Wer später seine Impfbescheinigung vorzeigen muss, zeigt einen über die App erstellten zweiten Barcode vor, der ähnlich wie ein digitaler Boarding-Pass gescannt werden kann. Der zweite Barcode enthält Informationen über die Gültigkeit der Impfung, die Chargennummer, den Namen des Geimpften und das Geburtsdatum. Der digitale Impfnachweis ist vor Veränderungen geschützt und bleibt stets ans Smartphone gebunden. Der QR-Code ist auch in Papierform erhältlich.

Der IATA Travel Pass, der AOK Pass und der Common Pass sind bereits im Einsatz. Zum EU-Projekt hat sich Kommissionsvize Margaritis Schinas festgelegt: "Der Nachweis soll bis zum Beginn des Sommers einsetzbar sein, und der Sommer beginnt am 1. Juni." Die Europäische Union will bis dahin die technische Plattform fertiggestellt haben. Das ist ein ambitionierter Plan, dennoch wollen mehrere Länder früher an den Start: Die Dänen und Schweden haben bereits Impfpässe, Spanien will im Mai nachziehen.

Spannend bleibt, was mit dem Impfpass möglich sein wird. Grundsätzlich bleibt es den EU-Staaten überlassen, welche Rechte sie beim Reisen aus dem Zertifikat herleiten. In Österreich soll der Zugang zu Restaurants damit geregelt werden, in Griechenland die Übernachtung in Hotels. Und für Deutschland sagt Gesundheitsminister Jens Spahn: "Wer vollständig geimpft wurde, kann beim Reisen oder beim Einkaufen wie jemand behandelt werden, der ein negatives Testergebnis hat. Das ist eine wichtige Erkenntnis und erleichtert den Alltag enorm."

