Doch wie gefährlich ist die Corona-Variante aus Indien wirklich?

Das Coronavirus mutiert und passt sich an. Bereits seit geraumer Zeit existieren verschiedene Varianten des Sars-CoV-2-Erregers. Die gefährlichsten wurden Alpha, Beta und Delta getauft. Für die meisten Schlagzeilen sorgt derzeit die Delta-Variante aus Indien. Sie soll besonders ansteckend sein und sogar geimpfte Personen erneut infizieren können. Wie gefährlich ist die Delta-Mutation wirklich?

Corona: Wie ansteckend ist die Delta-Variante?

Der Sommer ist angebrochen und die sinkenden Neuinfektionen in Deutschland deuten auf eine Entspannung der Corona-Lage hin. Während man vor mehreren Wochen noch eine deutschlandweite Inzidenz von mehr als 100 hatte, liegt man derzeit nur noch bei 8 (Stand: 22. Juni 2021).

Es scheint, als würde sich alles wieder normalisieren, wenn da nicht die Delta-Variante des Coronavirus wäre. Immer wieder warnen Experten vor der Mutation aus dem indischen Raum. In Großbritannien liegt der Anteil der Delta-Infektionen bei mehr als 90 Prozent, deutschlandweit sind es derzeit nur knapp 6,2 Prozent. Am weitesten verbreitet ist in Deutschland der Alpha-Typ mit mehr als 86 Prozent (Stand: 18. Juni 2021).

Und tatsächlich dürfte die Delta-Variante bisher die bedrohlichste sein. Eine Datenanalyse der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) hat ergeben, dass das Infektionsrisiko innerhalb desselben Haushalts im Vergleich zur Alpha-Variante um 60 Prozent erhöht ist. "Man vermutet, dass die Delta-Variante sich schneller überträgt oder leichter übertragen wird als die Alpha-Variante", so die Virologin Sandra Ciesek in einem NDR-Podcast.

Problematisch ist das sogenannte Immune Escape. Dies bedeutet, dass bereits gebildete Antikörper nach einer Impfung das Virus nicht mehr ganz neutralisieren können. Bei der Delta-Variante ist dies besonders nach der ersten Impfung der Fall: "Die erste Impfung schützt gerade bei dieser Mutante nicht sehr effizient vor einer Infektion und Erkrankung", sagte der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.

Wie Die Zeit schreibt, gäbe es Studien, die belegen würden, dass nach einer zweiten Impfung mit Astrazeneca und Biontech ein guter Impfschutz gegen die Delta-Variante bestünde. Die Wirkung sei lediglich nach der ersten Impfung stark reduziert. Laut Deutschlandfunk liegt der Schutz mit Biontech nach der zweiten Dosis bei rund 88 Prozent.

Wie Karl Lauterbach gegenüber dem RBB anmerkte, sei die Saisonalität der Variante deutlich ausgeprägter als angenommen. Demnach sei das Risiko einer Infektion im Sommer deutlich geringer als zunächst befürchtet.

Delta-Variante: Was sind die Symptome?

Zu den üblichen Symptomen einer Coronainfektion gehörten bisher Anzeichen, wie Husten Fieber, Schnupfen oder die Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Bei der Delta-Variante ist man sich bisher unsicher. Die Auswertung einer digitalen Datenbank aus Großbritannien zeigte vor kurzem, dass sich die Symptomatiken wohl verändert haben könnten. Demnach seien nun Schüttelfrost, fehlendes Hungergefühl, Kopfschmerzen und Muskelkater an erster Stelle. Genauere Informationen finden Sie hier.

Laut einer Studie aus Schottland besteht im Vergleich zur Alpha-Variante außerdem ein doppelt so hohes Risiko für Hospitalisierung. Die Studie wurde im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht.

Fachleute gehen jedoch davon aus, dass Geimpfte vor einem schweren Krankheitsverlauf oder einem tödlichen Verlauf geschützt sind. Da sich die meisten Delta-Infizierten in Großbritannien erst vor Kurzem infiziert haben, ist es aber noch zu früh, um in den Statistiken einen Effekt zu erkennen.

Fazit: Wie gefährlich ist die Delta-Variante von Covid-19?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die indische Variante als "besorgniserregend" eingestuft, also in der höchsten Kategorie. "Auch bei uns wird sich diese Variante durchsetzen", sagte der Dortmunder Immunologe Carsten Watzl mit Blick Richtung Herbst. Auch das Robert Koch-Institut teilt diese Einschätzung. "Wir sind im Moment noch in der glücklichen Lage, dass diese Variante zwar hier ist, aber noch nicht sehr stark verbreitet ist, und die Hoffnung besteht, dass wir das auch über den Sommer relativ niedrig halten können", sagte Immunologe Watzl.

Delta wird nicht verschwinden, eher im Gegenteil, es wird wohl auch in Deutschland die dominierende Variante des Coronavirus werden. Sollte es eine vierte Welle geben, wird der Zeitpunkt und die Anzahl der vollständig geimpften Personen ausschlaggebend dafür sein, wie umfangreich die Auswirkungen sein werden.

