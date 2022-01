Cannabis: Natürlicher Schutz vor Coronavirus könnte in Pflanzen stecken

Die Säuren versprechen zusätzlich Linderung bei einer bestehenden Erkrankung

Forschende der Oregon State University konnten in einer aktuellen Studie einen Zusammenhang zwischen Cannabinoiden und dem Schutz vor einer Corona-Infektion herstellen. Zwei der Säuren, die in Cannabis enthalten sind, sollen den Eintritt des Virus in menschliche Zellen blockieren.

Cannabis und Corona: Säuren binden Spike-Protein des Virus

Aber was passiert dabei im Körper? Laut der Wissenschaftler*innen würden die Säuren CBGA (Cannabigerolsäure) und CBDA (Cannabidiolsäure) das Spike-Protein des Coronavirus binden und dessen Eintritt in die Zellen verhindern. Außerdem seien die betreffenden Säuren auch dazu in der Lage, die Symptome bei einer aktiven Erkrankung zu lindern.

Laut eines aktuellen Medienberichts gebe es dem Studienleiter zufolge die Möglichkeit, Präparate einzunehmen, welche CBGA und CBDA enthalten. Der Experte spreche sich aber dennoch deutlich für die Impfung aus, da Cannabinoide keinen vollständigen Impfschutz versprächen.

Trotzdem zeigte der Einsatz der Cannabinoidsäuren besonders gegen die Alpha- und die Beta-Variante eine deutliche Wirkung. Daher vermutet das Forschungsteam, dass die Säuren auch bei nachfolgenden Virusvarianten, die gleiche hohe Wirkung erzielen werden.

Diese Forschungsergebnisse könnten einen großen Schritt in der Behandlung des Coronavirus sein. Die Substanzen sind natürlich und bereits verfügbar. Der Herstellung eines Mittels zur Bekämpfung der Pandemie steht demnach rein theoretisch nichts mehr im Weg. Praktisch gesehen müssen die Cannabinoidsäuren noch weitere Testverfahren durchlaufen, bevor sie in den Verkauf gelangen können.