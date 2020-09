Viele Brillenträger ärgern sich seit der Einführung der Maskenpflicht regelmäßig über ihre ständig beschlagene Brille. Maske und Brille sind also keine gute Kombination, zumindest auf den ersten Blick. Das Ergebnis einer neuen Studie aus China könnte jetzt möglicherweise die Gemüter besänftigen. Denn die Brille könnte dazu beitragen, das Corona-Infektionsrisiko zu senken.

Die Studie wurde von chinesischen Ärzten im Fachmagazin Jama Ophthalmology veröffentlicht. Darin wird über 276 Corona-Patienten berichtet, die im "Suizhou Zengdu Hospital" behandelt wurden. Im Schnitt waren die Patienten 51 Jahre alt. Knapp sechs Prozent von ihnen trugen täglich mindestens acht Stunden lang eine Brille. Keiner von den 276 Menschen trug Kontaktlinsen.

Brillenträger mit geringerem Corona-Risiko - Ergebnis könnte Zufall sein

Dieser Wert wurde mit Zahlen einer früheren Studie in der Hubei-Provinz aus dem Jahr 1987 verglichen. Das Forscherteam stellte einen Prozentsatz von 31 Prozent als kurzsichtig fest. Die früher befragten Studenten sind nun in dem Alter, welches im Durchschnitt in etwa dem der Corona-Patienten entspricht.

Diese zwei Werte in Bezug zueinander zeigten, dass also erstaunlich wenige Brillenträger unter den Betroffenen waren. Daraus kann man nicht eindeutig ableiten, dass die Brille vor einer Infektion schützt. Es könnte sich bei dieser kleinen Stichprobe auch um einen Zufall handeln. Zudem könnten auch andere Faktoren die Verbindung erklären.

Trotzdem ist es nachvollziehbar, dass eine Brille helfen kann, eine Ansteckung zu vermeiden. Das Forscherteam erklärt: Menschen fassen sich laut anderen Studien rund zehnmal pro Stunde an die Augen. Brillengläser verhindern das oft unterbewusste Fassen in das oder an das Auge, über das Infektionen in den Körper gelangen können.

Dem gibt auch die "Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung" recht. "Eine solche Ansteckung kann erfolgen, wenn solche virushaltigen Flüssigkeitspartikel (Anmerkung: Aerosole) an die Schleimhäute der Nase, des Mundes und gegebenenfalls der Augen einer anderen Person gelangen", heißt es. Daher wird empfohlen den Kontakt mit Augen, Nase und Mund möglichst zu vermeiden.

Fazit: Die Studie hat mit ihrer Stichprobe nicht die größte Aussagekraft im Hinblick auf das Infektionsrisiko erzielen können. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Nun ist es an der Wissenschaft, weitere Studien auf diesem Gebiet anzustellen, um mögliche Drittvariablen und Störfaktoren herauszufinden.

