Mindestens 93 Standorte: Alle Impfzentren in Bayern auf einen Blick

Corona-Impfung in Bayern rückt näher

Überall im Freistaat entstehen Impfzentren

Alle geplanten Standorte finden Sie in unserer Karte

Die Vorbereitungen für die Corona-Impfungen in Bayern laufen auf Hochtouren: Auch wenn am 15. Dezember noch niemand geimpft werden wird, sollen mindestens 93 Impfzentren in Bayern bis dahin einsatzbereit sein. Laut einem Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums sollen elf davon in Oberfranken, zehn in Unterfranken und neun in Mittelfranken entstehen. Einige Landkreise entscheiden sich für mehrere kleinere Standorte, andere schließen sich zusammen und betreiben gemeinsam ein größeres Impfzentrum. Die meisten Städte und Landkreise haben bereits geeignete Standorte für Impfzentren gefunden.

Das sind die Standorte der Impfzentren in Franken und Bayern

Oberfranken

Bamberg (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Brose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Brose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg Bayreuth (Kreisfreie Stadt): Kolpingstraße, 95444 Bayreuth

(Kreisfreie Stadt): Kolpingstraße, 95444 Bayreuth Bayreuth (Landkreis): Adolf-Wächter-Straße 8, 95447 Bayreuth und Langer Berg 12, 91257 Pegnitz

(Landkreis): Adolf-Wächter-Straße 8, 95447 Bayreuth und Langer Berg 12, 91257 Pegnitz Coburg (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Badstraße 20a, 96482 Ahorn

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Badstraße 20a, 96482 Ahorn Forchheim (Landkreis): Ehemalige Jugendherberge, Don-Bosco-Straße 4, 91301 Forchheim

(Landkreis): Ehemalige Jugendherberge, Don-Bosco-Straße 4, 91301 Forchheim Hof (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemaliges Gebäude der MAN, Ernst-Reuter-Straße 62, 95030 Hof

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemaliges Gebäude der MAN, Ernst-Reuter-Straße 62, 95030 Hof Kronach (Landkreis): Ehemaliges Loewe-Areal, Industriestraße 11, 96361 Kronach

(Landkreis): Ehemaliges Loewe-Areal, Industriestraße 11, 96361 Kronach Kulmbach (Landkreis): Fritz Einkaufszentrum, Fritz-Hornschuch-Straße 9, 95326 Kulmbach

(Landkreis): Fritz Einkaufszentrum, Fritz-Hornschuch-Straße 9, 95326 Kulmbach Lichtenfels (Landkreis): Gabelsberger Straße 22, 96215 Lichtenfels

(Landkreis): Gabelsberger Straße 22, 96215 Lichtenfels Wunsiedel im Fichtelgebirge (Landkreis): Rot-Kreuz-Straße 7, 95632 Wunsiedel

Mittelfranken

Ansbach (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Gustav-Weißkopf-Straße, 91522 Ansbach

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Gustav-Weißkopf-Straße, 91522 Ansbach Erlangen (Kreisfreie Stadt und Landkreis Erlangen-Höchstadt): Ehemaliges Sporthaus Eisert, Sedanstraße 1, 91052 Erlangen

(Kreisfreie Stadt und Landkreis Erlangen-Höchstadt): Ehemaliges Sporthaus Eisert, Sedanstraße 1, 91052 Erlangen Fürth (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemalige Seniorenresidenz, Rosenstraße 16 - 20, 90762 Fürth

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemalige Seniorenresidenz, Rosenstraße 16 - 20, 90762 Fürth Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim (Landkreis): Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim

(Landkreis): Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim Nürnberg (Kreisfreie Stadt): Messezentrum 1, 90471 Nürnberg

(Kreisfreie Stadt): Messezentrum 1, 90471 Nürnberg Nürnberger Land (Landkreis): Adresse folgt

(Landkreis): Adresse folgt Roth (Landkreis): Gildestraße 17, 91154 Roth

(Landkreis): Gildestraße 17, 91154 Roth Schwabach (Kreisfreie Stadt): Huttersbühlstraße 23, 91126 Schwabach

(Kreisfreie Stadt): Huttersbühlstraße 23, 91126 Schwabach Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis): Spitalfeldstraße 7 – 9, 91710 Gunzenhausen