Franken vor 26 Minuten

Corona-Lockdown

Friseure öffnen ab März wieder: Das müssen Kunden beachten

Eine gute Nachricht für Friseure in ganz Deutschland: Ab dem 1. März dürfen die Salons wieder in Betrieb gehen. Wer sich von seiner Lockdown-Mähne befreien will, muss allerdings mit einigen Änderungen rechnen. Welche Regeln für Kunden und Friseure gelten, erfahren Sie hier.