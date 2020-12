Impfzentren in Bayern: Interaktive Karte - alle Adressen im Überblick

Corona-Impfung in Bayern startet am 27. Dezember

An 99 Standorten im Freistaat entstehen Impfzentren

Alle geplanten Standorte finden Sie in unserer Karte

Ab Sonntag (27.12.2020) können sich Bürger freiwillig gegen Corona impfen lassen. Bereits pünktlich zum 15. Dezember wurden die Standorte der 99 Impfzentren in Bayern veröffentlicht. Damit übersteigt die Zahl der Zentren sogar das eigentliche Ziel: "Unser Ziel war es, bis zum 15. Dezember flächendeckend Impfzentren in jedem Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt einzurichten. Das wären 96 gewesen - wir haben das Ziel also sogar übertroffen", so Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. Einige Landkreise entscheiden sich für mehrere kleinere Standorte, andere schließen sich zusammen und betreiben gemeinsam ein größeres Impfzentrum. Hier finden Sie die Adressen der Impfzentren.

Das sind die Standorte der Impfzentren in Franken und Bayern

Neben den Standorten der Impfzentren wurde auch bei der Durchführung der Impfungen Fortschritte gemacht: Laut Huml erklärten sich rund 6000 Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns bereit, sich an der Umsetzung der Impfstrategie zu beteiligen. „Das bayerische Gesundheitsministerium hat parallel dazu umfangreiche Materialien bestellt, darunter eine große Zahl Ultratiefkühlschränke für den Impfstoff, Arzneimittelkühlschränke, Kühlboxen mit Temperaturloggern sowie 34 Millionen Spritzen und 58 Millionen Kanülen. Die Auslieferung des Materials sowie der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung läuft bereits mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) und wird in den kommenden Tagen mit Hochdruck fortgesetzt", so Huml.

Wann es losgeht mit den Impfungen? „Einen konkreten Starttermin zum Impfen können wir noch nicht nennen", so die Minsiterin. "Das Datum hängt in erster Linie von der Zulassung des Impfstoffs ab. Aber: Die bayerischen Impfzentren sind einsatzklar! Mit Auslieferung des Impfstoffes an die Impfzentren beginnt unser Impfangebot.“ Die Ministerin sagte: „Klar ist auch schon jetzt: Sobald es so weit ist, werden wir sieben Tage die Woche impfen - auch an Sonn- und Feiertagen, damit wir so schnell wie möglich eine große Zahl an Menschen vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen können. Wir rechnen abhängig von der verfügbaren Impfstoffmenge aktuell mit einer Kapazität von bayernweit mehr als 30.000 Impfungen pro Tag.“

Oberfranken

In Oberfranken soll es 11 Impfzentren geben.

Bamberg (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Zeppelinstraße 2, 96050 Bamberg (ab 1.4.)

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Zeppelinstraße 2, 96050 Bamberg (ab 1.4.) Bayreuth (Kreisfreie Stadt): Kolpingstraße, 95444 Bayreuth

(Kreisfreie Stadt): Kolpingstraße, 95444 Bayreuth Bayreuth (Landkreis): Adolf-Wächter-Straße 8, 95447 Bayreuth

(Landkreis): Adolf-Wächter-Straße 8, 95447 Bayreuth Bayreuth (Landkreis) : Langer Berg 12, 91257 Pegnitz

(Landkreis) Langer Berg 12, 91257 Pegnitz Coburg (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Badstraße 20a, 96482 Ahorn

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Badstraße 20a, 96482 Ahorn Forchheim (Landkreis): Ehemalige Jugendherberge, Don-Bosco-Straße 4, 91301 Forchheim

(Landkreis): Ehemalige Jugendherberge, Don-Bosco-Straße 4, 91301 Forchheim Hof (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemaliges Gebäude der MAN, Ernst-Reuter-Straße 62, 95030 Hof

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemaliges Gebäude der MAN, Ernst-Reuter-Straße 62, 95030 Hof Kronach (Landkreis): Ehemaliges Loewe-Areal, Industriestraße 11, 96317 Kronach

(Landkreis): Ehemaliges Loewe-Areal, Industriestraße 11, 96317 Kronach Kulmbach (Landkreis): Fritz Einkaufszentrum, Fritz-Hornschuch-Straße 9, 95326 Kulmbach

(Landkreis): Fritz Einkaufszentrum, Fritz-Hornschuch-Straße 9, 95326 Kulmbach Lichtenfels (Landkreis): Gabelsberger Straße 22, 96215 Lichtenfels

(Landkreis): Gabelsberger Straße 22, 96215 Lichtenfels Wunsiedel im Fichtelgebirge (Landkreis): Rot-Kreuz-Straße 7, 95632 Wunsiedel

Mittelfranken

In Mittelfranken soll es an 9 Standorten Impfzentren geben

Ansbach (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Am Onolzbach 69, 91522 Ansbach

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Am Onolzbach 69, 91522 Ansbach Erlangen (Kreisfreie Stadt und Landkreis Erlangen-Höchstadt): Ehemaliges Sporthaus Eisert, Sedanstraße 1, 91052 Erlangen

(Kreisfreie Stadt und Landkreis Erlangen-Höchstadt): Ehemaliges Sporthaus Eisert, Sedanstraße 1, 91052 Erlangen Fürth (Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemalige Seniorenresidenz, Rosenstraße 16 - 20, 90762 Fürth

(Kreisfreie Stadt und Landkreis): Ehemalige Seniorenresidenz, Rosenstraße 16 - 20, 90762 Fürth Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim (Landkreis): Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim

(Landkreis): Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim Nürnberg (Kreisfreie Stadt): Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, zusätzlich soll es mobile Impfteams geben

(Kreisfreie Stadt): Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, zusätzlich soll es mobile Impfteams geben Nürnberger Land (Landkreis): Sulzbacher Straße 47, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

(Landkreis): Sulzbacher Straße 47, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz Roth (Landkreis): Gildestraße 17, 91154 Roth

(Landkreis): Gildestraße 17, 91154 Roth Schwabach (Kreisfreie Stadt): Huttersbühlstraße 23, 91126 Schwabach

(Kreisfreie Stadt): Huttersbühlstraße 23, 91126 Schwabach Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis): Spitalfeldstraße 7 – 9, 91710 Gunzenhausen