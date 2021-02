Schon früh in Corona-Pandemie wurde der Mund-Nasen-Schutz zum alltäglichen Begleiter vieler Menschen. In Supermärkten, Restaurants und auch an vielen öffentlichen Orten - etwa in Innenstädten - sind oder waren die Schutzmasken zumindest zeitweise Pflicht.

In einigen Bundesländern gilt seit kurzem sogar eine Maskenpflicht im Auto. Teilweise sind die Regeln recht streng, in anderen Ländern gibt es zwar offiziell eine Pflicht, in der Praxis spielt sie jedoch kaum eine Rolle. Wie es in Bayern mit einer möglichen Maskenpflicht im Auto aussieht, haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

Corona und Auto: Warum der Mundschutz nicht am Rückspiegel aufgehängt werden sollte

Ob nun eine Maskenpflicht im Auto in ihrem Bundesland gilt oder nicht - viele von uns fahren regelmäßig Auto und haben stets eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei. Schließlich weiß man nie genau, ob man sie im Tagesverlauf noch braucht oder nicht. Um den Mund-Nasen-Schutz auch im Auto möglichst immer griffbereit zu haben, hängen viele Autofahrer ihre Masken während der Fahrt an den Rückspiegel. Warum genau das allerdings keine gute Idee ist, erklärt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club "ADAC".

Der Rückspiegel ist laut ADAC für den Mund-Nasen-Schutz kein guter Ort - und das aus zwei Gründen.

Der erste Grund ist naheliegend: An dieser Stelle aufgehängt, kann die Gesichtsmaske dort nämlich die Sicht des Autofahrers beeinträchtigen und damit im schlimmsten Fall zu einem Sicherheitsrisiko beim Autofahren werden.

Maske im Auto nicht am Rückspiegel aufhängen: ADAC nennt zwei Gründe

Außerdem ein Grund für den ADAC, die Maske nicht am Rückspiegel aufzuhängen: die ständige Bewegung beziehungsweise das Hin- und Herpendeln der Maske. Denn: Gewöhnt sich das Gehirn an dieses "Dauerpendeln" im eigenen Sichtfeld, kann der Fahrer weniger schnell auf sich bewegende Objekte außerhalb des Autos reagieren. Das betrifft zum Beispiel die Bewegungen von Fußgängern oder Radfahrern.

Autofahrer sollten ihre Schutzmasken also aus guten Gründen nicht am Rückspiegel aufhängen. Besser sei es laut ADAC, die Maske in einer mitgebrachten Plastikschale abzulegen, die zu Hause gespült und desinfiziert werden kann.

ak

