Corona-Lage in Deutschland weiterhin angespannt

Nächtliche Ausgangsbeschränkung ab Mittwoch (16.12.2020)

Verlassen der Wohnung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt

Die Corona-Infektionslage in Deutschland ist ernst und verschärft sich täglich. Die bisher getroffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um das Pandemie-Geschehen zu stoppen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefinnen und Regierungschefs haben am Sonntag (13.12.2020) bundesweite und verschärfte Maßnahmen beschlossen, die auch in Bayern vom 16. Dezember 2020 (Mittwoch) bis zum 10. Januar 2021 gültig sind.

Ausgangssperre: Wann darf ich dennoch nach 21 Uhr das Haus verlassen?

Neben den weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen wurde eine landesweite nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr festgelegt, wie die bayerische Staatsregierung mitteilte. Um das Infektionsgeschehen in Bayern in den Griff zu bekommen, tritt diese ab Mittwoch (16.12.2020) in Kraft. Neben der nächtlichen Ausgangsbeschränkung wurden weitere Beschlüsse für den Einzelhandel, Weihnachten und Silvester gefasst.

Die nächtliche Ausgangssperre untersagt den Aufenthalt außerhalb der Wohnung von 21 Uhr bis 5 Uhr. Bei folgenden Gründen sind Sie jedoch von der Ausgangsbeschränkung befreit:

medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfällen

beruflichen Gründe: Die Ausübung von beruflichen oder dienstlichen Tätigkeiten oder unaufschiebbaren Ausbildungszwecken sind erlaubt.

Wahrnehmung der Sorge- und Umgangsrechte

unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger

Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren: Das Begleiten des Haustieres bei dessen Notdurft ist also auch zwischen 21 Uhr und 5 Uhr erlaubt.

Auch Weihnachten gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung

Von der nächtlichen Ausgangsbeschränkung ist die Weihnachtszeit nicht ausgenommen. Die Menschen sind verpflichtet nach dem Besuch eines befreundeten Hausstands oder nach dem Heiligabend-Besuch, sich wieder um 21 Uhr im eigenen Haushalt zu befinden. Nach dem bayerischen Staatsminister Dr. Florian Herrmann, gelte es nicht, sich erst um 21 Uhr auf den Heimweg zu machen. Ein Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre wird mit einem Mindestbußgeld von 500 Euro geahndet.