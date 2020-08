Corona-Ansteckung: Hygieniker erklärt, wo die Gefahr einer Infektion am größten ist

Wie groß ist das Corona-Infektionsrisiko im Alltag? Der Intensivmediziner, Infektiologe und Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) Dr. Peter Wagner äußert sich im Interview mit t-online ausführlich zu dieser Frage. Dabei geht der Experte auf verschiedene Bereiche des Alltags wie Restaurants, Schulen oder das Büro ein.

Außerdem erklärt Wagner, welche Hygienemaßnahmen er als besonders wichtig empfindet und was seine Sichtweise zu einer Sars-CoV-2-Übertragung durch Aerosole ist.

Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko durch Aerosole?

Aerosole als Übertragungsweg sieht Wagner als möglich, aber nicht besonders wahrscheinlich an - besonders dann, wenn Abstandsregeln eingehalten und Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Denn "entscheidend für die Infektion ist die Infektionsdosis, die der Empfänger aufnimmt und nicht die Virusmenge beim infizierten Aerosol/Tröpfchen-Ausscheider", so Wagner gegenüber t-online.de.

Deshalb sollten auch am Arbeitsplatz die "AHA"-Regeln, also Abstand, Hygiene und Atemschutz berücksichtigt werden. Außerdem sollten die Arbeits- und Büroräume regelmäßig gelüftet werden.

Das Infektionsrisiko durch Aerosole ist laut Wagner dann besonders groß, wenn viele Menschen auf engem Raum körperlich arbeiten oder laut miteinander sprechen beziehungsweise sogar schreien. Daher sind kleine, ungelüftete Räume für viele Menschen nicht geeignet.

Ansteckungsgefahr in Restaurants, Biergärten und in der Schule?

Ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus über Essen, Trinken oder kontaminiertes Geschirr stuft Experte Wagner als gering ein. Denn Viren, die eine Atemwegserkrankung auslösen, wie Sars-CoV-2 es auch tut, müssen direkt mit Schleimhäuten in Berührung kommen, um einen Menschen zu infizieren. Die dafür nötige Virenmenge wird beim Essen oder Trinken nicht erreicht.

In Bayern öffnen in etwa drei Wochen die Schulen wieder, worin Dr. Wagner grundsätzlich kein Problem sieht: "Kinder und Jugendliche, zumindest bis etwa 14 Jahre, spielen keine wesentliche Rolle in der Dynamik der Pandemie. Sie werden seltener infiziert, weniger krank und auch schwere oder sogar tödliche Verläufe sind extrem selten." Sofern Hygiene- und Abstandsregeln in Schulen und Kitas eingehalten werden, sieht Wagner kein höheres Infektionsrisiko für Lehrer, sich an möglicherweise infizierten Schülern anzustecken, als in ihrer eignen Altersgruppe.

Wagner spricht sich gegen die generelle Einführung einer Maskenpflicht an Schulen aus. Notwendig könnte dies nur mit steigenden Infektionszahlen des Landkreises, der Gemeinde oder Stadt oder bei einem Corona-Patienten innerhalb der Schule werden. Masken sollten während des Unterrichts nicht getragen werden, solange sich die Schüler an ihrem eigenen Platz befinden und eine ausreichende Lüftung sichergestellt ist.

So setzten Sie Hygieneregeln richtig um

Die Hände lange und gründlich mit Seife zu waschen ist laut Wagner Pflicht nach jedem Nachhausekommen oder auch während der Arbeit. Um eine Einschätzung zu bekommen, wie lange 30 Sekunden dauern, empfiehlt auch der Experte zweimal das Lied "Happy Birthday" im Kopf zu singen. Außerdem: "Desinfektionsmittel als Alternative sind da sinnvoll und auch von der WHO empfohlen, wo Wasser, Seife und Handtuch nicht zur Verfügung stehen."

Handschuhe während des Einkaufens sind laut des Infektiologen aber nicht nötig. Nach dem Einkauf sollte man die Hände gründlich waschen, aber "Hände haben beim Berühren von Nase, Mund oder Augen allenfalls eine untergeordnete Bedeutung und dienen da nur als mögliche Transportmittel. Das würden sie mit oder ohne Handschuhe tun". Denn solange man sich nicht ins Gesicht fasst, kann über die Hände keine Übertragung stattfinden.

