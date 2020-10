Wo stecken sich die Menschen m häufigsten mit Corona an? Nachdem die Corona-Fallzahlen in den Sommermonaten stark zurückgegangen waren, breitet sich SARS-CoV-2 nun wieder verstärkt in Deutschland aus. Auch in Franken erreichen immer mehr Regionen die dunkelrote Warnstufe auf der Corona-Ampel.

Doch wie kann man sich am besten vor einer zweiten Welle schützen? Mindestabstand und Mundschutz sind Grundvoraussetzung. Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" hat nun veröffentlicht, an welchen Orten es zu den meisten Infektionen kommt. Wir sagen Ihnen, wo die Gefahr einer Corona-Ansteckung am größten ist.

Corona-Ansteckung: An diesen Orten kommt es am häufigsten zu Covid-19-Infektionen

Am Donnerstag (22. Oktober 2020) wurden in Deutschland erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag registriert. Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Heimen für Asylbewerber und bei verschiedenen Veranstaltungen.

"Das Virus verbreitet sich dort, wo Menschen zusammenkommen”, erklärt Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, in einer Pressemitteilung des Instituts.

Die im Lagebericht des "RKI" veröffentlichte Statistik unterstützt die Aussage des Institutsleiters allerdings nur teilweise.

Viele Ansteckung bei privaten Feiern

Die Abbildung soll über die Infektionsorte von Ausbrüchen (mindestens fünf Infektionen) informieren. Das Ergebnis: Die meisten Corona-Ansteckungen finden nicht im öffentlichen, sondern im privaten Umfeld statt. Die Ursache seien private Feiern mit dem Familien- und Freundeskreis. Ein kurzer Überblick der Orte mit dem höchsten Infektionsgeschehen:

Private Haushalte

Alten- und Pflegeheime

Arbeitsplätze

Kindergärten

Doch wie aussagekräftig ist eine solche Statistik? Schließlich können nur etwa ein Viertel der Infektionsfälle einem Ausbruch zugeordnet werden. Auf Anfrage des tagesspiegel antwortet das "RKI": Man müsse davon ausgehen, dass die Ansteckungen auch in diesen Settings stattgefunden haben. Die Erhebung biete einen guten Überblick.

Robert-Koch-Institut Statistik Screenshot: Lagebericht RKI/inFranken.de

In Bayern soll die sogenannte Corona-Ampel der Ausbreitung entgegenwirken. Bei zu hohen Infektionszahlen treten nicht nur Maßnahmen für den öffentlichen Raum in Kraft, sondern auf für private Haushalte: Kontaktbeschränkungen von maximal zehn beziehungsweise fünf Personen (je nach "Ampelfarbe") oder zwei Haushalte im privaten Raum. Einen gesamten Überblick über die Bedeutungen der Corona-Ampelfarben finden Sie hier.

Höchstes Ansteckungsrisiko im Haushalt

Auch ein Artikel des Wissensmagazins Science sieht die privaten Haushalte als die "Motoren der Pandemie" an. Dort schreibt Epidemiologin Elizabeth Lee von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, dass mehrere Studien ergeben hätten, dass 46 bis 66 Prozent aller Ansteckungen haushaltsbasiert seien.

Doch woher kommt das hohe Ansteckungsrisiko? Eine Studie der Universität Erfurt sieht den Hauptgrund darin, dass Menschen sich zu Hause am sichersten fühlen. Seit März 2020 befragt ein Team aus Wissenschaftlern mehrere tausend Teilnehmer nach deren Einschätzung zum Infektionsrisiko und den Corona-Maßnahmen.

Die Studie zeigt, dass private Haushalte als der sicherste Ort wahrgenommen werden - obwohl das Ansteckungsrisiko bei privaten Treffen besonders hoch ist. Zudem zeigt die Umfrage, dass Bars und Kneipen als besonders gefährlich eingeschätzt werden. Laut "RKI" ist dort das Infektionsrisiko allerdings weitaus geringer, da dort Maßnahmen wie Mundschutz und Mindestabstand überwiegend eingehalten werden.

Bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen werden die Vorsichtsmaßnahmen nur geringfügig eingehalten.

Könnte bald ein Corona-Medikament auf den Markt kommen? Einer 14-jährigen Schülerin ist im Rahmen eines Forschungswettbewerbs ein Durchbruch gelungen.

