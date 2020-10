Corona-Ampel auf Dunkelrot - was beachtet werden muss: Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern registriert wurden. Steigt die Zahl der Neuinfektionen auf 100, gilt mit sofortiger Wirkung Warnstufe Dunkelrot. Bisher hatte die bisherige bayerische Corona-Ampel nur drei Warnstufen: grün, gelb und rot.

Bei der Warnstufe "Dunkelrot" dürfen laut der Deutschen Presseagentur Veranstaltungen aller Art nur noch mit 50 Teilnehmern stattfinden. Dazu zählen Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Theater und Kinos, aber auch Vereinsversammlungen. Ausnahmen von der neuen Begrenzung gibt es für Gottesdienste und Demonstrationen. Die Ausnahmen begründete Ministerpräsident Markus Söder in seiner Landtagsrede mit Aspekten des Verfassungsrechts. Zudem müssen Restaurants bei der Stufe Dunkelrot schon um 21 Uhr schließen.

Corona-Ampel: Das gilt bei Warnstufe Dunkelrot

Bereits in Stufe Rot des Ampelprinzips sind private Feiern und Treffen auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte begrenzt. Wie sich das in einer neuen "dunkelroten" Warnstufe verhält, ist derzeit noch unklar.

Aktuell liegen acht Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern über dem Grenzwert 100. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Landkreis Berchtesgadener Land. Ziel der neuen Warnstufe "Dunkelrot" sei es, laut der Nachrichtenagentur Reuters einen Lockdown zu vermeiden. Die Begrenzungen sollen schon ab diesen Donnerstag, 22.10.2020 gelten.

