Corona-Ampel auf Grün - was beachtet werden muss: Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern registriert wurden. Bleibt dieser Wert unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist die Corona-Ampel auf der Stufe Grün. Dies ist Teil des neuen Corona-Ampelsystems, welches in Bayern eingeführt wurde.

Bei der Stufe "Grün" bleibt es bei den bisherigen allgemeinen Regelungen der Siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das bedeutet konkret, dass sich zehn Personen oder zwei Haushalte im öffentlichen Raum treffen dürfen. Zudem dürfen in geschlossenen Räumen Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern stattfinden. Bei Veranstaltungen im Freien ist eine Teilnehmerzahl von 200 Personen erlaubt. Bei der grünen Ampel sind weder Sperrstunden noch Alkohol-Verbote vorgesehen. Jedoch gibt es Spezialregelungen für Kultur, Sport, Gottesdienste und Versammlungen.

Bei der Stufe "Grün" werden die allgemeinen Regelungen beibehalten

Außerdem gilt Maskenpflicht bei besonderer Anordnung, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, in Schulen, im Krankenhaus in der Gastronomie oder wenn der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann.

Generell gilt immer:

Abstand halten

Hygiene beachten

Alltagsmaske tragen

Regelmäßiges Lüften

