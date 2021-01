In Hotspots mit einer Corona-Inzidenz von über 200 gilt seit Montag (11. Januar 2021) die 15-Kilometer-Regel.

Der Lockdown wird bis zum 31. Januar 2021 verlängert.

verlängert. Wie Sie den 15-Kilometer-Radius um Ihren Wohnort berechnen können, erklären wir Ihnen hier.

In vielen Landkreisen in Bayern gilt sie seit diesem Montag (11. Januar 2021): Die 15-Kilometer-Regel, die von der Regierung im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen wurde, tritt in Kraft. Doch wie kann ich den Bewegungsradius im Fall der Fälle berechnen?

Neue Corona-Maßnahme: 15-Kilometer-Regel in Hotspots

Die Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern. Überschreitet diese in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt einen Wert von 200, so tritt seit Montag (11. Januar 2021) die neue 15-Kilometer-Regel in Kraft. Das haben Bund und Länder bereits am Dienstag (05. Januar 2021) beschlossen.

Die Einwohner des Landkreises dürfen sich dann nur noch in einem Radius von 15 Kilometern ab der Orts- beziehungsweise Stadtgrenze bewegen. Ausnahmen bilden dabei triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit oder zum Arzt.

Vielen stellt sich aktuell die Frage, wie sie ihren 15-Kilometer-Radius bestimmen sollen. Eine Hilfestellung bietet das Online-Tool "CalcMaps". Es ist ein Kartenwerkzeug, das sich unkompliziert bedienen lässt und eine Radiusberechnung anbietet.

15-Kilometer-Radius unkompliziert berechnen

Rufen Sie die Internetseite www.calcmaps.com/de auf. Klicken Sie auf die Option "Radius auf Karte messen". Geben Sie eine Stadt oder eine Adresse im dafür vorgesehenen Feld ein. Wählen Sie auf der Schaltfläche "Radius KM" die Option "15 km" aus. Der Radius wird Ihnen nun angezeigt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klärte bereits am Dienstag darüber auf, wo der Bewegungsradius startet. Gemeint ist dabei die Orts- beziehungsweise Stadtgrenze und nicht die individuelle Adresse. Wer sich also über seinen Bewegungsradius informieren will, muss an der Grenze seines Wohnortes messen.

In "CalcMaps" gibt es hierfür eine Lösung: Klicken Sie einfach auf den roten Punkt in der Mitte des berechneten Kreises. Er lässt sich dann beliebig verschieben - zum Beispiel an einen Punkt der Stadt- oder Landkreisgrenze.