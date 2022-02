Die Booster-Impfung senkt nicht nur das Risiko, sich selbst oder andere mit dem Coronavirus zu infizieren, sondern hat auch einen deutlichen Effekt auf die Sterberate. Aktuelle Daten des britischen Office for National Statistics (ONS) belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, nach der dritten Impfung um 93 Prozent niedriger ist als bei ungeimpften Personen.

Dafür hat das ONS insgesamt 70.000 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, genauer untersucht: Das Sterberisiko derjenigen Infizierten, die im Untersuchungszeitraum zwischen Juli und Dezember 2021 verstarben und zu diesem Zeitpunkt geboostert waren, lag bei 23,6 pro 100.000. Bei ungeimpften Verstorbenen betrug der Wert dagegen 356,5 pro 100.000. Nach der zweiten Impfung sank das Sterberisiko bereits um 81 Prozent.

Als besonders stark gefährdet wurde in der Studie, die sich ausschließlich auf englische Patienten bezieht, die Gruppe der über 90-Jährigen eingestuft. Bei ihnen verringerte sich das Sterberisiko um 89 Prozent, wenn die Personen bereits eine Auffrischungsimpfung hatten: nämlich von 3237,1 auf 343,2 pro 100.000.

England war bereits im Dezember des vergangenen Jahres stark von der Omikron-Variante betroffen. Auch hier konnten die Experten im Rückblick den Effekt der Booster-Impfungen feststellen: Während die Sterberate bei Ungeimpften 462 pro 100.000 betrug, lag sie bei dreifach Geimpften nur bei 24,5 (bei einmal Geimpften bei 377,7 und nach der zweiten Impfung bei 367,7).

Die „Daily Mail“ hatte zuerst über die Beobachtungen des ONS berichtet. Allerdings beinhalten die Untersuchungen nicht den gesamten Verlauf der Omikron-Welle, was die Ergebnisse verzerren könnte.

Die britischen Statistiker weisen zudem darauf hin, dass die Sterberate nur bedingt etwas über die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung aussagen könne, da das Risiko eines tödlichen Krankheitsverlaufs auch vom Alter und den Vorerkrankungen der Infizierten abhänge.

