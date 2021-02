Blutvergiftung mit Corona-Infektion eng verknüpft

Eine Blutvergiftung, auch Sepsis genannt, gehört zu den häufigsten Todesursachen Deutschlands. Rund 154.000 Menschen erkranken jährlich an einer Sepsis, rund 56.000 sterben an den Folgen. Eine Blutvergiftung wird durch krankheitserregende Keime ausgelöst, die in unseren Blutkreislauf gelangen und sich somit im gesamten Körper verteilen. Auch die Viren von Sars-CoV-2 können einen septischen Schock auslösen. Ehemalige Sepsis-Patienten sind besonders betroffen.

Sepsis und Corona: Enge Verbindung zwischen Covid-19 und Blutvergiftung

Bei vielen herrscht der Irrglaube vor, dass Sepsis nur von Bakterien ausgelöst werden kann. Dies ist allerdings nicht der Fall, wie die deutsche Sepsis-Stiftung in einer öffentlichen Pressemitteilung schreibt. Auch Pilze, Parasiten und Viren wie Influenza, Ebola und Sars-CoV-2 können eine Blutvergiftung herbeiführen.

Eine Studie aus der Fachzeitschrift The Lancet zeigt eindrücklich den Zusammenhang zwischen Covid-19 und Sepsis. Studiengrundlage bildeten die Daten von 191 Corona-Patienten, die mit schweren Symptomen in einer Klinik in Wuhan behandelt wurden. 59 Prozent von ihnen entwickelten eine Sepsis, 20 Prozent erlitten einen septischen Schock. Bei den verstorbenen Patienten lag in 100 Prozent der Fälle eine Blutvergiftung vor.

Auch die deutsche Sepsis-Stiftung bezieht sich auf die genannte Studie und schreiben von einer engen Verknüpfung zwischen Covid-19 und Sepsis: "Grundsätzlich kann jede Infektion zu einer Sepsis führen. Allerdings scheinen Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 besonders häufig eine Sepsis zu entwickeln."

Corona: Ehemalige Sepsis-Patienten besonders gefährdet

Eine Blutvergiftung ist meist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Unbehandelt führt eine Sepsis nahezu immer zum Tod, da der Körper alleine nicht in der Lage ist, die eingedrungenen Erreger zu bekämpfen.

Bei einem septischen Schock beginnt der Blutdruck schlagartig abzufallen. Dem Körper ist es dann nicht mehr möglich alle Organe mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Ein Multi-Organ-Versagen kann dann nur noch durch die Behandlung mit blutdrucksteigernden Substanzen verhindert werden.

Personen, die bereits einen Schock durch eine Blutvergiftung erlitten haben, seien bei einer Corona-Infektion besonders gefährdet, so die Sepsis-Stiftung.

Blutvergiftung verhindern: Experten sprechen Impfempfehlung aus

Um einer Sepsis vorzubeugen, sollte man es erst gar nicht zur Infektion kommen lassen. Im Fall von Covid-19 ist die Behandlung mit einem Impfstoff am wirkungsvollsten. Die Sepsis-Stiftung spricht deshalb eine explizite Impfempfehlung aus. Gründe zur Sorge gibt es laut Konrad Reinhart, Vorsitzender der Sepsis-Stiftung nicht: "Impfungen schützen wirksam vor etlichen Infektionen, die zu einer Sepsis führen können. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Risiko, allergisch auf eine Impfung zu reagieren, bei ehemaligen Sepsis-Patienten höher ist als bei anderen Menschen."

Von den üblichen, leichten Nebenwirkungen, die auftreten können, sei abgesehen. Hier finden Sie einen Überblick, über die möglichen Nebenwirkungen der jeweiligen Impfstoffe:

Auch wenn eine Sepsis jeden treffen kann, gibt es Bevölkerungsgruppen, die stärker gefährdet sind. Folgende Risikogruppen sollten sich Impfen lassen:

Menschen, die schon einmal eine Sepsis erlitten haben

Menschen mit chronischen Erkrankungen (z-B. Lunge, Leber oder Herz)

Menschen ohne Milz

Menschen über 60 Jahre

Schwangere Frauen

Kinder unter einem Jahr

Frühgeborene

"Unabhängig von der Tatsache, dass bislang keine Covid-19-Impfung für Kinder zugelassen ist und eine Covid-19-Impfung für Schwangere nur begrenzt empfohlen wird, rät die Sepsis-Stiftung allen anderen Personen und insbesondere Risikogruppen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen", heißt es in der Pressemitteilung der deutschen Sepsis-Stiftung.

Es gibt auch Warnzeichen, an denen sich eine Sepsis erkennen lässt. Zu Beginn der Blutvergiftung ist dies jedoch oft schwierig. Laut der Apotheken Umschau deuten folgende Symptome auf eine Blutvergiftung hin:

Bewusstseinsveränderung , der Betroffene wirkt desorientiert, verwirrt, unruhig oder schläfrig

, der Betroffene wirkt desorientiert, verwirrt, unruhig oder schläfrig Schnelle und flache Atmung, circa 22 Atemzüge pro Minute oder mehr

und circa 22 Atemzüge pro Minute oder mehr Ein niedriger Blutdruck

Schneller Herzschlag , also ein erhöhter Puls

, also ein erhöhter Puls Fieber oder erniedrigte Temperatur, also einer Körpertemperatur von mehr als 38 oder weniger als 36 Grad Celsius

Einer Blutvergiftung geht immer eine Infektion voran, beispielsweise eine Wunde oder Lungenentzündung. Beim geringsten Verdacht auf eine Blutvergiftung sofort einen Arzt kontaktieren! Eine Blutvergiftung ist ein Notfall.

Fazit: Impfung hilft gegen Sepsis - egal ob Corona oder andere Infektion

Eine Sepsis endet in vielen Fällen tödlich. Wer eine Blutvergiftung verhinder will, sollte die Symptome kennen, um sich rechtzeitig behandeln zu lassen. Im besten Falle lassen Sie es gar nicht zu einer Infektion kommen. Dabei kann eine Impfung helfen, nicht nur im Fall von Covid-19.

Einen detaillierten Artikel darüber, wie Sie eine Blutvergiftung erkennen können, finden Sie hier.

